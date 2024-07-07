القاهرة - محمد سامي



واصل منتخب مصر الأولمبي معسكره التدريبي بالقاهرة استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس أواخر الشهر الجاري، وتقرر انضمام اللاعبين -فوق السن- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ومحمد النني لاعب ارسنال الإنجليزي السابق للمعسكر اليوم الأحد لمشاركة زملائهم التدريبات الجماعية.



من ناحية أخرى، قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تغريم الزمالك 200 ألف دولار بالإضافة لحرمانه من حضور جماهيره في 4 مباريات أفريقية مع إيقاف التنفيذ في اثنتين منها على خلفية الفوضى التي ضربت أحداث مباراة إياب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي وسوء تنظيم مراسم التتويج، وتقدم الزمالك باستئناف على العقوبة ويجهز لتقديم مذكرة للرد على ما جاء بحيثيات الحكم.



إلى ذلك، استأنف الأهلي تدريباته الجماعية أمس الأحد، وعاد اللاعب محمود كهربا لمشاركة زملائه بالمران الجماعي بناء على قرار المدرب مارسيل كولر الذي أبعده عن قائمة الفريق لمباراتي طلائع الجيش والداخلية بقرار تأديبي لمخالفة تعليمات المدير الفني.



ويدخل الأهلي مواجهة طلائع الجيش في الجولة 30 غدا الإثنين برصيد 54 نقطة من 22 مباراة.



وفي الجولة ذاتها، يواجه الزمالك (العاشر بـ 35 نقطة) اليوم في السابعة مساء نظيره الإسماعيلي (المركز 12 بـ 31 نقطة) على ستاد القاهرة الدولي، كما يستضيف الجونة منافسه سيراميكا كليوباترا في الوقت ذاته، وفي الرابعة عصرا يلعب المصري البورسعيدي ضد مضيفه بلدية المحلة.

إلى ذلك، نعى العديد من الأندية المصرية وكذا وزارة الشباب والرياضة ورابطة الأندية اللاعب الراحل أحمد رفعت جناح فريق مودرن سبورت (فيوتشر سابقا) الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح أمس عن عمر يناهز 31 عاما أثر تدهور مفاجئ في حالته الصحية. وكان رفعت قد تعرض في مارس الماضي لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء مباراة لفريقه أمام الاتحاد السكندري تم نقله على إثرها إلى المستشفى، ليظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية لمدة شهر تقريبا. ولعب الراحل لأندية إنبي والزمالك والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي والوحدة الاماراتي، كما لعب 5 مباريات دولية مع المنتخب المصري.