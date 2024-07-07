هادي العنزي



عزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية صفوفه بالتعاقد مع المهاجم المغربي يونس النجاري (28 عاما)، قادما من نادي أولمبيك آسفي المغربي، ليرفع «السماوي» عدد محترفيه إلى 4 لاعبين، حيث سبق تجديد التعاقد مع أليكس ليما، وسانغ بيير، والسنوسي الهادي، فيما تبقى مقعد واحد لمحترف خامس، يتوقع أن يتم شغله خلال الأيام القليلة المقبلة.



وقد باشر السماوي تحضيراته لدوري زين للدرجة الممتازة، في معسكره الخارجي في البوسنة، بقيادة المدرب الكرواتي انتي ميشا، ومن المتوقع أن يلعب السالمية عددا من المباريات الودية لرفع جاهزيته الفنية والبدنية.



وفي سياق متصل، أبرم الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل عددا من التعاقدات المحلية، لتعزيز حظوظ الفريق بالتأهل إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل، حيث تعاقد مع محمد جمال، وسعد فؤاد، وعبدالله الباذر، ومشاري أحمد، وفرحان سعد، وفهد مرزوق، ومحمد الربيع، وحسين نادر، والحارس مشعل الرشيدي.



وقد بدأ الساحل تحضيراته لدوري زين للدرجة الأولى الأسبوع الماضي بقيادة المدرب الوطني محمد العزب، على أن تبدأ المرحلة الثانية لـ «أبناء أبو حليفة» بمعسكر تدريبي يقام في مصر يمتد أسبوعين، ويتوقع أن يغادر الفريق 23 يوليو الجاري.