هادي العنزي



انطلقت مساء أمس الأول النسخة الأولى لدوري «تشوز» لكرة السلة للهواة، على صالة كلية الكويت التقنية في ضاحية أبوحليفة، برعاية من شركة «فوت لوكر»، ورعاية إعلامية من جريدة «الأنباء»، وبمشاركة 130 لاعبا ولاعبة، يمثلون 9 فرق مختلفة، وحضور غفير من محبي كرة السلة.



ويقام دوري «تشوز» بنظام الدوري من دور واحد، وتحسم المراكز الـ 3 الأولى بفارق النقاط، على أن يحصل صاحب المركز الأول على جائزة مالية قيمة، وكذلك جائزة لأفضل لاعب في منافسات الرجال وكذلك السيدات، وتضم فرق الرجال كل من: ميناء، الخليج، الرياضي، «كلتش»، الأزرق، الأهلي، والفرق النسائية، هي: الرياضي، «كلتش»، الأزرق.



وقد اتسمت مباريات الجولة الأولى بالإثارة والندية، وقدمت الفرق المشاركة مستويات جيدة بكرة السلة، حرص خلالها اللاعبون واللاعبات على تحقيق الفوز بغية المنافسة على المركز الأول.



من جانبها، أكدت مؤسس وشريك إداري بشركة «كويت كالما» والمنظم لدوري «تشوز» لكرة السلة للهواة سارة العازمي على نجاح التجربة الأولى للدوري، وقالت: «شهدنا بسعادة غامرة انطلاق أول دوري للهواة في الكويت، ولم نضع شروطا كثيرة للمشاركين، باستثناء ألا يكون لاعبا في أي ناد، وقد تجاوز عمره 18 عاما، لكونه نشاطا رياضيا مجتمعيا بالدرجة الأولى، وتقام المباريات يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ولمدة 4 أسابيع متتالية، ونتمنى التوفيق للجميع».



وأشادت العازمي بالإقبال الكبير على المشاركة في الدوري بنسخته الأولى، مضيفة اننا نسعى لاستمرار التجربة في الأعوام المقبلة، وزيادة فرق الرجال والسيدات على حد سواء، ونأمل من الجهات الرياضية الرسمية مزيدا من الاهتمام بالرياضيين الهواة في مختلف الألعاب.



من جهتها، أبدت لاعبة فريق الرياضي سندس القلاف سعادتها بالمشاركة في الدوري، وقالت: «بداية ناجحة بامتياز، والتنظيم بأفضل صورة ممكنة، وهذا محل تقدير وإشادة من الجميع، لقد خسرنا المباراة الأولى، ونأمل تحقيق الفوز بالمباريات المقبلة، وأتمنى استمرار البطولة في الأعوام المقبلة».



وأكد لاعب فريق الخليج جي رودريغيز، أن المنافسة قوية، والجميع يسعى للمركز الأول، وقال: «الأجواء مبهجة ورائعة، والجميع سعيد بالتنظيم الجيد، والصداقات الجديدة، ويصعب التكهن بهوية الفريق الفائز، لكن الأكيد أن المنافسة ستستمر حتى الأسبوع الأخير للمسابقة».