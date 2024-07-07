عبدالعزيز جاسم



دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته اليومية على الملعب الفرعي لستاد محمد الحمد أمس استعدادا لدوري زين الممتاز والذي سيواجه في انطلاقته حامل اللقب الكويت يوم 8 أغسطس المقبل.



وقاد التدريبات المدرب الوطني د.محمد المشعان ويساعده صالح الشيخ والبرازيلي انطونيو توبانغو ومدرب اللياقة البدني التونسي أنيس الشعلالي ومدرب الحراس ساشا والمحلل الفني الإسباني ديفيد مارتينيز.



وكان الأصفر قد أعلن تعاقده مع المهاجم المغربي إسماعيل خافي (28 عاما) قادما من اتحاد طنجة بعدما قدم مستوى مميزا في الموسم الماضي، وسبقه ذلك التعاقد مع مواطنه لاعب وسط الكويت السابق مهدي برحمه، كما جدد الأصفر مع لاعبيه النيجيري دانييل جيبولا والليبي محمد الصولة. ويبحث الفريق عن لاعب يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع ليحل بدلا من الأرجنتيني سيرجيو فيتور الذي انضم لصفوف الأبيض، حيث يدرس المشعان أكثر من سيرة ذاتية قد يستقر على أحدها خلال الساعات المقبلة.



ومن المقرر أن يغادر القادسية إلى تركيا منتصف الشهر الجاري وذلك للانتظام في معسكر خارجي يخوض خلاله الفريق 3 مباريات ودية يطمئن من خلالها المشعان على رفع معدل اللياقة البدني للاعبين وانسجام الوافدين الجديدين لاعبي السالمية السابقين معاذ الظفيري وعذبي شهاب.















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