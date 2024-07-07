سجل النفط مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بعدما سجل خام برنت زيادة أسبوعية 0.4%، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط هذا الأسبوع 2.1%.



وكانت أسعار النفط قد تراجعت عند التسوية في جلسة الجمعة الماضي مع انحسار المخاوف من اضطراب الإمدادات وسط تزايد احتمالات التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.



وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا أو 1.02% إلى 86.54 دولارا للبرميل عند التسوية بعدما سجلت أعلى مستوى منذ أبريل في وقت سابق من الجلسة، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 83 سنتا أو 0.9% عند التسوية لتصل إلى 83.16 دولارا.



ومع إغلاق السوق الأميركية يوم الخميس الماضي بمناسبة عطلة يوم الاستقلال كانت التعاملات ضعيفة ولم تكن هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط لكن الأسعار ارتفعت هذا الأسبوع بفضل توقعات الطلب القوي خلال الصيف في الولايات المتحدة.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن انخفاض كبير بلغ 12.2 مليون برميل في المخزونات الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين بسحب 700 ألف برميل.



وفي الوقت نفسه، أدى احتمال اقتراب خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة التوقعات بنمو الطلب على النفط.



ومن الممكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط الخام.