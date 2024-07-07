لقد غير الذكاء الاصطناعي حياتنا بطرق شتى، ومن بينها طريقة تسوقنا، إذ تمثل تقنية الحديث الشفهي بالذكاء الاصطناعي (aiWOM)، تطورا ثوريا في عالم سلوك المستهلك، وعلى عكس الكلام الشفهي التقليدي، حيث يتبادل الناس الأحاديث حول المنتجات، يتضمن الحديث الشفهي بالذكاء الاصطناعي محادثات بين المستهلكين والذكاء الاصطناعي.



ويمكن لهذه التفاعلات إثارة المشاعر المختلطة بدءا من السعادة والمرح حتى الإحباط، مما يؤثر على قرارات الشراء بطرق مدهشة، ويدور الحديث الشفهي بالذكاء الاصطناعي حول كيفية تفاعلنا مع الذكاء الاصطناعي أثناء التسوق، فكر في الأمر على أنه محادثة مع صديق فائق الذكاء يعرف تفضيلاتك ويمكنه اقتراح المنتجات التي ستحبها.



ويكمن سحر الذكاء الاصطناعي في قدرته على محاكاة المحادثات البشرية وتقديم توصيات مخصصة، مما يجعل تجربة التسوق أكثر جاذبية وإقناعا، ويمكن أن يكون التأثير النفسي للحديث الشفهي بالذكاء الاصطناعي عميقا، لأنه يحفز طيفا واسعا من المشاعر التي تؤثر بشكل كبير على سلوك المستهلك.



وتعمل المشاعر الإيجابية مثل السعادة والمرح أثناء تفاعلات الحديث الشفهي بالذكاء الاصطناعي على تعزيز رضا العملاء وولائهم، وعندما تستخدم برامج المحادثة أو المساعد الافتراضي الفكاهة والمرح، فإنها تجعل تجربة التسوق أكثر متعة، مما يخلق حالة عاطفية إيجابية تجعل المستهلكين أكثر تقبلا للتوصيات وتزيد من احتمالية الشراء.



ويمكن أيضا إثارة الفضول والإثارة بواسطة الحديث الشفهي بالذكاء الاصطناعي، إذ إن إثارة اكتشاف شيء جديد وتوقع الحصول على منتج مصمم حسب الأذواق الشخصية يجعل العملية برمتها أكثر جاذبية وإرضاء.



ومع ذلك، فإن المشهد العاطفي للحديث الشفهي بالذكاء الاصطناعي ليس إيجابيا دائما، عندما يفشل الذكاء الاصطناعي في فهم استفسارات المستهلك، أو يقدم اقتراحات غير ذي صلة، فقد يؤدي ذلك إلى الإحباط وخيبة الأمل.



ويمكن لهذه المشاعر السلبية أن تؤدي إلى تراجع ثقة المستهلك في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات التسوق المستقبلية، وتعد الثقة عاملا حاسما في المعادلة العاطفية للحديث الشفهي بالذكاء الاصطناعي، إذ تعمل التوصيات المتسقة والموثوقة من الذكاء الاصطناعي على بناء الثقة بمرور الوقت.



وتنمو الثقة في الذكاء الاصطناعي من خلال التفاعلات الإيجابية المتكررة، عندما يثق المستهلك في الذكاء الاصطناعي، فمن المرجح أن يتبع نصائحه ويقوم بعمليات الشراء بناء على توصياته.



وبالمثل، يلعب التعاطف دورا مهما في كيفية إدراك تفاعلات الذكاء الاصطناعي، ومع أن الذكاء الاصطناعي يفتقر إلى المشاعر الحقيقية، إلا أن قدرته على محاكاة التعاطف من خلال الاستجابات الواعية للسياق يمكن أن تخلق تفاعلا أشبه بالتفاعل البشري.



ويعزز هذا التعاطف المتصور الروابط العاطفية ويجعل المستهلكين يشعرون بمزيد من الفهم والتقدير، مما يزيد من ثقتهم واعتمادهم على توصيات الذكاء الاصطناعي. وباختصار، يشكل التأثير العاطفي للحديث الشفهي بالذكاء الاصطناعي، سواء كان إيجابيا أو سلبيا، سلوك المستهلك وثقته، مما يؤكد حاجة الشركات إلى إعطاء الأولوية لتفاعلات الذكاء الاصطناعي العاطفي.



ويعد التحول من الوكلاء البشريين إلى وكلاء المحادثة المعتمدين على الذكاء الاصطناعي تحولا مهما في سلوك المستهلك، وقد قامت شياه-ينغ لي وجين تينغ تشانج باستكشاف هذا التحول في عام 2023 وحددت عدة عوامل تؤثر على هذا السلوك.



ويؤدي انخفاض التعاطف والقدرة على التكيف من جانب العناصر البشرية إلى دفع العملاء نحو الذكاء الاصطناعي، في حين تجذب فوائد الذكاء الاصطناعي - مثل الاتصال في أي وقت وفي أي مكان- العملاء نحو استخدام الذكاء الاصطناعي.



وكشفت دراستهما عن أن الاستخدام المتكرر لخدمات الذكاء الاصطناعي يعزز تأثيرات الجذب هذه، مما يجعل المستهلكين أكثر عرضة للتحول إلى الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجاتهم الخدمية، فعندما يظهر المساعد الآلي سلوكا مرحا ومتفائلا، يجعل المستهلكين يشعرون بالسعادة، مما يخلق ارتباطا إيجابيا بالمنتجات الموصى بها.



وعلاوة على ذلك، تؤثر الحالة العاطفية للمستهلكين على تقييمهم للمعلومات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، فعندما يكون المستهلك في مزاج رائق، يكون أكثر عرضة لتقييم توصيات الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي، مما يزيد من فرص الشراء، وفي المقابل، تؤدي المشاعر السلبية إلى تقييمات نقدية والعزوف عن الشراء.



تؤثر العواطف أيضا على الذاكرة، حيث تدفع التجارب الإيجابية مع الحديث الشفهي بالذكاء الاصطناعي المستهلك إلى تذكر التجارب الجيدة الأخرى مع توصيات مماثلة، مما يعزز قرارات الشراء، ويجعل هذا التعزيز العاطفي المستهلك أكثر ميلا إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات الشراء المستقبلية.