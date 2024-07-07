واصل الجيش الإسرائيلي قصف غزة وسط اشتداد المعارك الضارية مع مقاتلي من حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» في عدة مناطق من القطاع المدمر، بينما شهدت الساعات الأخيرة بوادر «حلحلة» بشأن المفاوضات الرامية إلى التوصل لهدنة محتملة، فيما تجددت التحذيرات الأممية من توقف الخدمات الصحية تماما على نحو كارثي.



وقد أكد مسؤول كبير في «حماس» لشبكة «سي.ان.ان» الإخبارية الاميركية، أن الحركة أبدت مرونة فيما يتعلق بشرطها الخاص بضرورة التزام إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وأن الحركة «قبلت اقتراحا ببدء المحادثات بشأن إطلاق سراح المدنيين الرجال والجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة بموعد لا يتجاوز 16 يوما بعد بدء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق يمثل بداية لهدنة مؤقتة، على أن يضمن الوسطاء تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية طالما استمرت المحادثات غير المباشرة بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق.



من جهتها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أنها ستعاود إرسال وفدها المفاوض إلى قطر خلال «أيام»، وذلك عقب مباحثات أجراها رئيس جهاز «الموساد» ديفيد برنيا مع الوسطاء في الدوحة تناولت تقريب «الفجوات» بين موقفي حماس وإسرائيل.



ومن بين 251 شخصا خطفوا خلال الهجوم، ما زال 116 محتجزين رهائن في غزة، من بينهم 42 لقوا حتفهم، بحسب الجيش الإسرائيلي.



في هذه الغضون، كشف استطلاع رأي أجرته القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن أكثر من نصف الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطيل أمد حرب غزة لإنقاذ مستقبله السياسي. وقال 54% ممن استطلعت آراؤهم إن سبب عدم انتهاء الحرب حتى الآن يرجع لاعتبارات سياسية لنتنياهو، واعتبر 68% أن تعامله مع الحرب «كان سيئا». هذا، وتسببت الحرب في نزوح جماعي وكارثة إنسانية في قطاع غزة، حيث يعاني آلاف الأطفال من سوء التغذية وسط شح في المياه والغذاء، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.



وأعربت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة مرارا، عن قلقها بشأن الأزمة الإنسانية الخطيرة، محذرة من خطر المجاعة جراء الحرب والحصار الإسرائيلي للقطاع البالغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة.



ميدانيا، تواصل القتال في رفح جنوب القطاع، كما تواصلت المعارك المستمرة في حي الشجاعية.



وقال الشاب محمد أبو مراحيل من النصيرات «كنا نائمين في بيوتنا. فجأة وقعت ضربة وسقط كل الركام والغبار فوقنا. وسقط الصاروخ مباشرة فوقنا. حرام الناس والأطفال يموتون».



وأفاد مسعفون بمقتل سبعة أشخاص في غارة جوية على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.