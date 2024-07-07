طلب محامو المرشح الرئاسي دونالد ترامب من قاض تعليق القضية المرفوعة بحقه بتهمة سوء التعامل مع وثائق سرية في ولاية فلوريدا، مشيرين في طلبهم إلى قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.



وقدم المحقق الخاص جاك سميث لائحة اتهام بحق ترامب (78 عاما) في فلوريدا تتهمه بتعريض الأمن القومي للخطر على خلفية احتفاظه بوثائق بالغة السرية بعد مغادرة البيت الأبيض.



وفي الدعوى القضائية المقدمة طلب محامو ترامب من القاضية آيلين كانون وقفا جزئيا للإجراءات للسماح لهم بدراسة «الآثار المترتبة» لقرار المحكمة العليا على قضية فلوريدا.



ويواجه ترامب في هذه القضية 31 تهمة تتعلق بـ«الاحتفاظ المتعمد بمعلومات خاصة بالدفاع الوطني»، ويعاقب كل منها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. كما يواجه اتهامات بالتآمر لعرقلة العدالة والإدلاء بأقوال كاذبة.



ويتهم ترامب بالاحتفاظ بوثائق سرية، تضمنت ملفات من وزارة الدفاع «الپنتاغون» ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، بشكل غير آمن في مقره في مارالاغو، وعرقلة جهود استعادتها.



وأرجأت القاضية كانون المعينة من ترامب، قضية الوثائق السرية إلى أجل غير مسمى وواجهت انتقادات من بعض الخبراء القانونيين بسبب أحكام اعتبرت متعاطفة بشكل كبير مع الرئيس السابق.



من جهة أخرى، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن تمتعه بالقدرات الجسدية والعقلية لرئاسة الولايات المتحدة من جديد خلال السنوات الأربع المقبلة، مؤكدا أنه «لا يوجد أحد مؤهل» أكثر منه «لكي يكون رئيسا أو للفوز» في الانتخابات الرئاسية الأميركية.



وقال بايدن في مقابلة تلفزيونية مع شبكة (أيه. بي. سي) مساء أمس الاول هي الأولى له منذ الجدل الذي خلفته مناظرته الرئاسية مع سلفه الجمهوري دونالد ترامب «أعتقد أن لدي القدرات العقلية والجسدية لرئاسة البلاد لأربع سنوات أخرى.. ما كنت لأترشح لو لم أكن أعتقد أنني أتمتع بتلك القدرات».



ووصف بايدن المناظرة مع ترامب بأنها «حلقة سيئة» في إشارة إلى أدائه الذي أثار موجة انتقادات ومخاوف كبيرة وصلت إلى حد مطالبة البعض بما في ذلك أصوات ديموقراطية داخل الكونغرس بانسحابه من السباق الرئاسي.



ووخلال 22 دقيقة، دافع بايدن عن ترشحه مستدلا بالانجازات التي حققها على المستويين الوطني والدولي، مشيرا في هذا السياق إلى سياساته الاقتصادية وإلى أنه قدم مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة وأنه «قام بتوسيع» حلف شمال الاطلسي (الناتو).



وبرر أداءه الذي قدمه خلال المناظرة مع ترامب بأنه «كان مرهقا بسبب إصابته بنزلة برد ورحلات السفر الطويلة». وقال بايدن «كنت مريضا وينتابني شعور سيئ».