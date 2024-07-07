القاهرة - محمد صلاح



تسبب عدم الاتفاق منذ بداية كتابة سيناريو مسلسل (العتاولة) على وجود أجزاء متعددة في أزمة شديدة كشف عنها مؤلفه هشام هلال الذي لم يكن في حسبانه منذ البداية كتابة جزأين من المسلسل، وأغلق الخطوط الدرامية لعدد من الشخصيات جعل من المستحيل ان يكون لها تواجد في الجزء الثاني، لذا قررت شركة الإنتاج تقديمه بشكل مفاجئ لاستغلال النجاح الكبير الذي تحقق عند عرضه في دراما رمضان.



وبعد اعتذار وانسحاب المؤلف تم إسناد كتابة الجزء الثاني للمؤلف مصطفى جمال هاشم، وتم التعاقد مع عدد من أبطال العمل منهم أحمد السقا وطارق لطفي وزينة وباسم سمرة وتم استبعاد مي كساب وفريدة سيف النصر لانتهاء الشخصية الدرامية لهما بالجزء الاول، وستتم إضافة أدوار وشخصيات جديدة في الجزء الثاني يتم ترشيحها حاليا.