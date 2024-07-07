مفرح الشمري



حصدت فرقة مسرح الخليج العربي التي تمثل الكويت في مهرجان المسرح الحر الدولي بدورته الـ 19 جائزتين ذهبيتين الأولى للفنانة سماح عن دورها في مسرحية «سيناريو وحوار» مناصفة مع الأردنية سهير الفهد والثانية للدكتور فهد المذن مصمم السينوغرافيا للمسرحية.



وحصد العرض الفلسطيني «بيدرو والنقيب» أفضل عرض مسرحي متكامل في ختام الدورة التي اختتمت الخميس الماضي في المركز الثقافي الملكي بالمملكة الأردنية الهاشمية الذي أقيم برعاية نقيب الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي وبحضور مدير المهرجان علي عليان وضيوف الدورة الـ 19 والجهات الداعمة للمهرجان.



بدأ حفل الختام مع العازفة سماح الشريف بمرافقة الـ «الهاند باند»، حيث قدمت معزوفات متنوعة على هذه الآلة التي تعتمد على النقر بالأصابع.



بعد ذلك، قدمت فرقة نايا النسائية الأردنية تنويعات من الموسيقى والغناء الأردني، ورافقت الفرقة، الفنانة «غادة عباسي»، التي كان لحضورها مذاق خاص، بصوتها وإحساسها، وهي تتنقل بين ألوان الغناء الأردني المختلفة.