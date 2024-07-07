على الرغم من أن الكوليسترول ضروري للجسم، فإنه يمكن أن يصبح خطرا على الصحة عندما ترتفع مستوياته بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى انسداد الشرايين وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. ويعد تجنب ممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الدهنية من بين الأسباب الرئيسية لارتفاع الكوليسترول، إلى جانب التدخين.



وقالت الاختصاصية كورتني في منشور على حسابها في «تيك توك»: «دعونا نتحدث عن الأطعمة التي يمكنها بالفعل تحسين مستوى الدهون عن طريق خفض الدهون الثلاثية ورفع مستوى الكوليسترول الجيد HDL. بدءا بالدهون الصحية، التي نحصل عليها من الأفوكادو والمكسرات والبذور، كما يحتوي البيض على المزيد من المغذيات الدقيقة، ما يؤدي إلى تحسين مستويات الكوليسترول في الدم».



وأضافت: «الألياف هي المفتاح لخفض مستويات الكوليسترول، وتعد الخضر الورقية واحدة من أغنى مصادر الألياف في النظام الغذائي. احرص على تناول ثلاثة حصص من الخضار الورقية يوميا».



وتابعت كورتني: «ستساعد البروتينات الخالية من الدهون على زيادة كتلة العضلات، وموازنة نسبة السكر في الدم وتقليل الالتهاب بشكل عام. كما أن المأكولات البحرية مليئة بالدهون المضادة للالتهابات أيضا وينبغي تضمينها في نظامك الغذائي مرتين في الأسبوع. كما ثبت أن البطاطا الحلوة والحبوب الخالية من الغلوتين تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وكذلك التوت الأزرق والتوابل، مثل الكركم والزنجبيل وكذلك الشاي الأخضر».



المصدر: «ميرور»