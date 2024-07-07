بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى الرئيس جوزيه ماريا نيفيس رئيس جمهورية الرأس الأخضر الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.



كذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.



كذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى الرئيس لازوروس شاكويرا رئيس جمهورية مالاوي الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.