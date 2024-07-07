فقدت مواطنة كامل رصيدها البنكي خلال دقائق معدودة، ولم يكتف مجهول انتحل صفة مندوب لشركة عمالة منزلية شهيرة بما فعله، بل أودع في رصيد المواطنة مبلغ 1000 دينار وسحبه على الفور. فيما قال مصدر أمني ان المواطنة حينما دخلت إلى الرابط الذي أرسل لها من قبل اللص المجهول تمكن من معرفة كل بياناتها ومعلوماتها البنكية بما في ذلك الرقم السري.



وحول تفاصيل القضية التي سجلت أمس، فقد ذكرت المواطنة انها دخلت على الإنترنت وبحثت عن رقم هاتف شركة عمالة منزلية وظهر لها رقم محلي تواصلت معه، حيث أبدى ترحابا وأبلغها بأن المطلوب منها ان ترسل دينارين فقط لربط حجز، على أن يرسل لها مندوبا، وطلب منها أن ترسل إليه موقع سكنها «لوكيشن» عبر الواتساب وأرسل لها رابطا بدينارين فقط.



وأضافت المواطنة: قمت بالدخول إلى الرابط وفجأة وجدت ان كامل رصيدي البنكي 528 دينارا سحب بالكامل، وعلى الفور تواصلت مع خدمة عملاء البنك فتم إبلاغي بأنه تم سحب رصيدي بواسطة عملية بنكية، وفي التوقيت ذاته دخل في حسابي مبلغ 1000 دينار «حسب تأكيد البنك» وسحب في اللحظة نفسها.



إلى ذلك، دعا مصدر أمني المواطنين والمقيمين لتوخي الحذر وعدم استعمال روابط غير موثوقة، حتى لا يفقدوا أرصدتهم، مؤكدا ان عصابات النصب لديها من الحيل الكثير، وأن التجاوب مع روابط مشبوهة يجعل الحساب البنكي بالنسبة للنصابين معلوما بكل بياناته ومن ثم يستطيعون إجراء عمليات سحب وإيداع، لافتا الى أن إيداع النصاب 1000 دينار على الأرجح متحصل عليه من عملية غير قانونية.



هذا، وسجلت قضية بتصنيف جنايات وتحت مسمى «تزوير بنكي».