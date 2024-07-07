محمد الجلاهمة



أسفر حريق شقة بالطابق الخامس في منطقة الفروانية عن وفاة شخصين منهما امرأة وإصابة 4 وافدين باختناق تم نقلهم للعلاج في مستشفى الفروانية.



وبحسب مصدر امني، فإن بلاغا ورد إلى عمليات وزارة الداخلية عن حريق شقة في الفروانية، وعلى الفور تم توجيه عدة مراكز، حيث تمت السيطرة على ألسنة اللهب. كما تسبب الحريق في تلفيات داخل الشقة والواجهة الخارجية للبناية.



هذا، وقام رجال الاطفاء وبحضور وإشراف رئيس القوة بالتكليف اللواء خالد فهد بإخلاء قاطنين في الطوابق العلوية، وجرى فتح تحقيق للوقوف على سبب اندلاع الحريق.