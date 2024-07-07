أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب د. أمثال الحويلة قرارا بإشهار الجمعية الإنسانية الخيرية.



وجاء في القرار:



مادة (1): تشهر الجمعية الإنسانية الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة (2): يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.



ونص ملخص النظام الأساسي للجمعية على: قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل الجمعية الانسانية الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف الانشاء والمساهمة في المرافق التعليمية المختلفة والمراكز الصحية كالمستشفيات والمستوصفات ودور الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة والمسنين ورعايتهم خارج دولة الكويت ومساعدة الفقراء والمحتاجين والمتعففين والايتام والأرامل داخل وخارج دولة الكويت والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الخيرية داخل وخارج دولة الكويت وتبادل الخبرات معها في مجال البر والخير والعمل الانساني والمساهمة والمساعدة في أعمال الإغاثة ودعم الاعمال التطوعية في الخدمات الانسانية، على ان تمارس الجمعية تلك الاهداف بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المختصة.



والمؤسسون هم:



٭ عباس سالم محمد الشطي



٭ عبدالوهاب إبراهيم صالح الخياط



٭ جعفر يعقوب غافل العريان



٭ عبدالعزيز جاسم محمد القطان



٭ جاسم علي جاسم المنصوري



٭ عباس عبدالله محمد حسين معرفي



٭ عبدالأمير محمد إبراهيم بوحمد



٭ عبدالمحسن محمد علي عبدالمحسن معرفي



٭ صالح أحمد حاجي عبود عريان



٭ مكية جاسم إسماعيل معرفي



٭ جواد عبدالله عبدالكريم سراج



٭ بدر عبدالله علي الوزان



٭ شريعة محمد رفيع معرفي



٭ عادل يوسف محمد الشمالي



٭ نبهان إبراهيم محمد النبهان



٭ صقر عيسى إبراهيم المناعي



٭ عبدالاله محمد رفيع معرفي



٭ إبراهيم محمد علي الغانم



٭ إقبال ناصر سليمان العثيمين



٭ خالد طاهر ملا جمعة الخطيب



٭ عبدالفتاح محمد رفيع معرفي



٭ أحمد مصطفى أحمد معرفي



٭ صلاح عبدالعزيز عبدالله الحميضي



٭ نورة عبدالعزيز محمد ثنيان الغانم



٭ اعتدال حمد مبارك العيار



٭ نادر أبو القاسم معرفي



٭ فريدة حسين علي الكوت



٭ خالد عبدالغفار معرفي



٭ نوري دادور عثمان الداود



٭ معصومة أحمد حاجية إبراهيم



٭ عادل باقر عبدالخضر معرفي



٭ جميل عبدالرزاق عبدالحميد الصانع



٭ عبير محمد أحمد البحر



٭ يوسف إبراهيم طالب العوضي



٭ عادل عبدالكريم علي الإبراهيم



٭ وليد إبراهيم عبدالرحمن العصفور



٭ طواري مضحي خلف الفضلي



٭ زهير عبدالمجيد معرفي



٭ إبراهيم عبدالنبي محمد بن نخي



٭ علي جديان ثعيان البغيلي الرشيدي



٭ ركان خالد حزام العجمي



٭ بدر منصور الشطي



٭ ثامر صالح سعود الدخيل



٭ نيفين عبدالواحد معرفي



٭ ابتسام محمد المحارب



٭ حامد عايد الشمري



٭ يعقوب صادق معرفي



٭ وسمي خالد ناصر الوسمي



٭ رشا عباس محمد رفيع معرفي



٭ خالد عبدالوهاب إبراهيم الخياط



٭ محمد عبدالله الصايغ



٭ محمد مشبب الجلال السهلي



٭ يوسف غازي عبدالله الصقعبي



٭ عبدالمطلب عبدالمناف معرفي



٭ حمود عقله صياد العنزي



٭ عبدالوهاب عبدالمناف معرفي



٭ هدى عبدالإله معرفي



٭ فيصل عباس محمد رفيع معرفي



٭ زين العابدين عبدالفتاح معرفي



٭ نجوى عبدالإله محمد رفيع معرفي



٭ حصة منصور علي المشعل



٭ عبدالحكيم عبدالفتاح معرفي



٭ محمد رفيع عبدالاله معرفي



٭ حسين احمد حسين دشتي



٭ بيبي عبدالمناف محمد رفيع معرفي



٭ حسين عبدالفتاح معرفي



٭ نجيبة عبدالاله معرفي



٭ سليمان عبدالفتاح معرفي



٭ عبدالكريم عبدالفتاح معرفي



٭ حمزة عبدالفتاح معرفي



٭ عبدالرزاق عبدالفتاح معرفي



٭ نجيبة عبدالفتاح معرفي



٭ عبدالعزيز طاهر ملا جمعة الخطيب



٭ عبدالهادي عبدالحميد علي الصالح



٭ جعفر حسين علي الحاظر



٭ صالح مانع فهد الحيان



٭ خالد حاكم بندر عفيصان فراج



٭ مشاري صطام مهاوش الدويش



٭ حوراء عبدالغفار قاسم بولند



٭ فريد أحمد محمد كلندر



٭ صالح مانع فهد الحيان



٭ حصة منصور علي إبراهيم المشعل



٭ عبدالكريم عبدالفتاح محمد رفيع معرفي.