أسامة دياب



ستقوم سفارة الپيرو في الكويت بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وبيت السدو بتنظيم ورشة عمل حول نسج وصباغة المنسوجات الپيروفية في الفترة من اليوم الأحد 7 الجاري حتى الخميس المقبل.



وتعد الورشة النشاط الأول الذي يتم تنظيمه في إطار الاتفاقية الثقافية الموقعة بين الپيرو والكويت في نوفمبر 2023.



بالتعاون مع مكتب إدارة السياحة التابع لحكومة كوسكو الإقليمية، ستزور خبيرتا النساجون الپيروفيتان مارتينا كويسبي وغييرمينا ماماني دولة الكويت لمشاركة تقنيات الأجداد في نسج وصباغة صوف الألبكة لإنتاج المنسوجات التقليدية. ودعت سفارة الپيرو في البلاد الجميع الى زيارة معرض المنسوجات الپيروفية من منطقة كوسكو والذي سيكون متاحا لجميع الأطراف المهتمة ببيت السدو.