عبدالعزيز الفضلي



دعت وزارة التربية المناطق التعليمية لإرسال أسماء شاغلي الوظائف الإشرافية في المدارس بمختلف المراحل التعليمية.



وقال وكيل التعليم العام بالتكليف منصور الظفيري في كتابه الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه: في إطار جهود قطاع التعليم العام لتحديث البيانات الرئيسية لمكونات العام الدراسي يرجى بالإيعاز لمن يلزم نحو البدء في انتظام إرسال الكشوف الاسمية لشاغلي الوظائف الإشرافية في كل مدرسة كل على حدة وفقا للنماذج المعتمدة في هذا الشأن، آملين أن تصل الكشوف الاسمية بحد أقصى مع نهاية عمل يوم الخميس الموافق 18 يوليو على أن يستمر الالتزام والانتظام في إرسالها مطلع كل شهر ميلادي، راجين التنبيه على أهمية اعتماد هذه الكشوف من كل مراقب من مراقبات المراحل التعليمية كل فيما يخصه، على أن يصل المطلوب بالتاريخ المحدد أعلاه ويسلم باليد لمكتب مدير إدارة التنسيق.