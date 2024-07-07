أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب د.أمثال الحويلة قرارات باستحداث وحدة تنظيمية تتبع قطاع الشؤون القانونية. وتضمن القرار ما يلي:



مادة أولى: يستحدث «قسم التنسيق والمتابعة» على ان يتبع تنظيميا الوكيل المساعد للشؤون القانونية.



مادة ثانية: يمارس قسم التنسيق والمتابعة مهامه من خلال الاختصاصات التالية:



٭ إعداد خطة عمل القسم السنوية وعرضها على الوكيل المساعد للقطاع، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها ورفع التقارير الدورية بها.



٭ الإشراف فنيا وإداريا على أعمال القسم ومراجعة العمل بشكل تفصيلي وإصدار التوجيهات اللازمة لإنجاز المهام وفقا للمعايير الفنية المطلوبة للعمل.



٭ العمل على تذليل الصعوبات التي تصادف العمل بالقسم وتقديم التوصيات والاقتراحات اللازمة لتحسين الأداء وتطوير العمل فيه ومتابعة تنفيذ المناسب منها بعد إقرارها من الوكيل المساعد للقطاع.



٭ اقتراح النظم واللوائح الواجب العمل بها في القسم ومتابعة تنفيذها وإقرارها.



٭ متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالقطاع بالتنسيق مع الإدارات المعنية بها ورفع التقارير الدورية عنها.



٭ التنسيق في العمل المشترك بين القسم والأقسام المشابهة في الوزارة فيما يخص تنفيذ الأعمال المتعلقة بالقطاع في حدود الضوابط المعمول بها والصلاحيات الممنوحة للقسم.



٭ متابعة الرد على الأسئلة والاستفسارات الواردة الى القطاع وإعداد الكتب المذكرات بشأنها بالتنسيق مع الوكيل المساعد للقطاع والإدارات المعنية.



٭ الإعداد والمتابعة للمؤتمرات واللقاءات والاجتماعات او الندوات الإعلامية وغيرها التي يحضرها او يشارك بها الوكيل المساعد للقطاع.



٭ متابعة الموضوعات الصادرة عن الوكيل المساعد للقطاع لدى جهات الاختصاص داخل وخارج الوزارة وإبداء الرأي فيها بالتعاون مع الجهات المختصة.



٭ متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الخاصة بالقطاع والصادرة عن الجهات العليا بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية حسب توجيهات الوكيل المساعد للقطاع ورفع التقارير الدورية بنتائج المتابعة.



٭ التنسيق مع قطاعات الوزارة في الرد على ما يحال للقطاع من موضوعات تتعلق بأعمال المجالس المتخصصة او اي هيئات أخرى رسمية او أهلية.