يعد التحكيم أداة قانونية مهمة لتسوية النزاعات في العديد من الدول، ولكن يواجه التحكيم في الكويت تحديات متعددة تؤثر على فاعليته ونجاحه سنسلط الضوء على بعضها وكيفية التعامل معها بفاعلية لتعزيز دور التحكيم كوسيلة لحل النزاعات في البلاد.



ومن المعوقات التي تواجه عملية التحكيم في الكويت:



٭ التشريعات القانونية: قد تكون غير واضحة أو تحتاج إلى تحديث لتوفير بيئة قانونية أكثر توافقا مع الممارسات الدولية في مجال التحكيم.



٭ نقص الخبرة والتدريب: قد يواجه المحكمون والمحامون نقصا في الخبرة في مجال التحكيم، مما يؤثر على جودة القرارات التحكيمية.



٭ التأخر في إجراءات التحكيم: قد تكون الإجراءات القانونية والمكافأة التي تمنحها السلطات القضائية غير كافية لتسريع عمليات التحكيم.



٭ الثقافة القانونية: قد تواجه بعض الأطراف صعوبة في قبول الحكم بوساطة التحكيم بدلا من اللجوء إلى المحاكم التقليدية.



٭ نقص التوعية: قد يكون هناك نقص في التوعية بفوائد وآليات التحكيم بين الشركات والأفراد.



وتعتبر تلك العوامل جميعها جزءا من التحديات التي تواجه عملية التحكيم في الكويت وتتطلب جهودا مستمرة لتحسين البنية التحكيمية وتعزيز مكانتها كوسيلة فعالة لحل النزاعات.



سعود هيثم الوزان



كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون