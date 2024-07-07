بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب د.أمثال الحويلة ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان إيجاد حلول فعالة ومستدامة لخدمة المواطنين. وقال بيان صحافي لوزارة الشؤون إنه تمت خلال الاجتماع مناقشة التحديات والموضوعات التي تؤثر على البلدية وقطاعات شؤون الأسرة والطفولة في البلاد. وأضاف البيان أنه تم كذلك تبادل وجهات النظر للتعاون في إيجاد حلول فعالة ومستدامة ومناقشة سبل التعاون بين الوزارات لتقديم خدمات أفضل لسكان المناطق السكنية، حيث تم الاتفاق على إطلاق حملات تطوعية في مختلف مناطق الكويت.



وذكر البيان أن الاجتماع بين الوزيرتين الحويلة والمشعان يأتي ليعكس التعاون المشترك بين الوزارات لتحقيق التقدم والتطور في القطاعات المختلفة لتحقيق أهداف البلاد، كما يهدف هذا التواصل والتعاون إلى تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في المجتمع الكويتي عموما وفي مناطقهم السكنية خصوصا. وبين أن الاجتماع حضره رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية مصعب الملا الذي أكد استعداد الاتحاد لتنظيم فرق تطوعية للمشاركة في المناطق السكنية لخدمة أهالي المنطقة، حيث أشادت الوزيرة المشعان بهذه المبادرة القيمة لخدمة أهالي المنطقة خاصة وجميع مناطق الكويت عامة. وأكدت المشعان أنه يمكن لهذه الفرق توفير فرصة للفرق التطوعية للتعاون والعمل المشترك من أجل تحسين المحيط السكني بالتعاون مع وزارة البلدية والجهات ذات الصلة تعزيزا للمسؤولية المجتمعية والتعاون بين أفراده.