علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» عن أن أعلى نسبة قروض ممنوحة في الكويت منحت بفوائد أكبر من 5.5 حتى 6%، وتبلغ قيمتها 9.3 مليارات دينار تشكل ما نسبته 20.4% من إجمالي التسهيلات للمقيمين وغير المقيمين بنهاية أبريل الماضي والبالغ قيمته 45.6 مليار دينار.



وجاء في المرتبة الثانية القروض الممنوحة بفائدة أكبر من 5.5 وحتى 6% والتي استحوذت على 16.9% من إجمالي التسهيلات الممنوحة بقيمة 7.7 مليارات دينار، وحل ثالثا القروض بفائدة أكبر من 4.5 حتى5% والتي استحوذت على 13% من التسهيلات الممنوحة بقيمة 5.95 مليارات دينار.



وحل في المرتبة الرابعة القروض بفوائد أكبر من 6 حتى 6.5% والتي استحوذت على 9.9% من التسهيلات بما قيمته 4.5 مليارات دينار، وجاء خامسا القروض بفوائد أكبر من 6.5 وحتى 7% والتي استحوذت على 9.09% من التسهيلات بما قيمته 4.14 مليارات دينار، وحل سابعا القروض بفوائد أكبر من 4 وحتى 4.5% والتي استحوذت على 8.4% من التسهيلات بما قيمته 3.83 مليارات دينار.



وحول التغير في قيمة القروض أظهرت البيانات أن أرصدة 5 شرائح من القروض التي تمنحها البنوك للمقيمين وغير المقيمين شهدت تراجعا بما قيمته 1.359 مليار دينار خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، وهوما قد يعد مؤشرا جزئيا على قيمة عمليات السداد وإعادة الجدولة في تلك الشرائح.



يأتي ذلك فيما أظهرت أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية بالدينار الكويتي للمقيمين وغير المقيمين بحسب سعر الفائدة على مستوى النشاط المحلي المرتبط بنشاط البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية أبريل 2024 ارتفاعا في 7 شرائح من القروض بقيمة إجمالية تصل إلى 1.83 مليار دينار، وتفصيليا:



قروض انخفضت



تراجعت القروض بدون فوائد خلال أول 4 أشهر من العام الحالي بنسبة 2.7% بما قيمته 30.5 مليون دينار، لتصل إلى 1.08 مليار دينار بنهاية أبريل 2024 مقارنة مه 1.11 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.



وانخفضت التسهيلات الائتمانية بفوائد لغاية 3% بنسبة 4.44% بما قيمته 112.7 مليون دينار خلال أول 4 أشهر من العام الحالي لتصل إلى 2.4 مليار دينار بنهاية أبريل 2024 مقارنة مع 2.53 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.



وتقلصت القروض الممنوحة بفوائد من 4 حتى 4.5% بنسبة 4.95% بما قيمته 199.7 مليون دينار لتصل إلى 3.83 مليارات دينار بنهاية أبريل 2024 مقارنة مع 4.03 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023.



ونزلت التسهيلات الائتمانية بفائدة أكبر من 4.5 وحتى 5% بما نسبته 4.9% وبقيمة 308.2 مليون دينار لتصل إلى 5.9 مليارات دينار بنهاية أبريل 2024 مقارنة مع 6.26 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023.



وهبطت التسهيلات القروض الممنوحة بفوائد أكبر من 5.5 وحتى 6% بما نسبته 8.4% وبقيمة 708 مليون دينار لتبلغ 7.7 مليارات دينار بنهاية أبريل 2024 مقارنة مع 8.4 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023.



تسهيلات ارتفعت



وعلى صعيد متصل ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة بفوائد أكبر من 3 وحتى 3.5% خلال أول 4 أشهر من العام الحالي بنسبة 2.4% بماقيمته 33 مليوندينار لتبلغ في نهاية أبريل الماضي نحو 1.38 مليار دينار مقارنة مع 1.35 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.



وزادت القروض ذات الفوائد أكبر من 3.5 وحتى 4% بما قيمته 144 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 12.1% لتبلغ 1.33 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 1.19 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.



وصعدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة بفوائد أكبر من 5 وحتى 5.5% بقيمة 323.9 مليون دينار خلال أول 4 أشهر من العام الحالي بنسبة زيادة بلغت 3.6% لتصل إلى 9.3 مليارات دينار بنهاية أبريل 224 مقارنة مع 8.98 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023.



ونمت القروض التي تمنح بفوائد أبر من 6 وحتى 6.5% بنسبة 9.12% بما قيمته 378.1 مليون دينار خلال أول 4 أشهر من العام الحالي لتبلغ بنهاية أبريل الماضي 4.5 مليارات دينار مقارنة مع 4.14 مليارات دينار بنهاية ديسمبر.



وارتفعت القروض بفوائد أكبر من 6.5 وحتى 7% بما قيمته 107.7 مليون دينار وبنسبة زيادة بلغت 2.66% لتصل إلى 4.147 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 4.04 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2023.



وسجلت التسهيلات الائتمانية التي منحت بفوائد أكبر من 7 وحتى 7.5% خلال أول 4 أشهر من العام الحالي أعلى حجم ومعدل زيادة بارتفاع قيمته 686.8 مليون دينار بنسبة زيادة بلغت 35.15% ليبلغ في نهاية أبريل نحو 2.64 مليار دينار مقارنة مع 1.95 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.



وصعدت القروض التي منحت بفوائد أكبر من 7.5% بنسبة 15.2% بما قيمته 166.1 مليون دينار لتصل إلى 1.25 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 1.08 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023.