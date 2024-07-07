نظمت هيئة أسواق المال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين ورشتي عمل توعويتين حول آخر مستجدات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث استهدفتا ممثلي الأشخاص المرخص لهم الخاضعين لإشراف الهيئة.



وتأتي ورش العمل هذه في إطار سعي هيئة أسواق المال لتحقيق أهدافها المحددة في المادة الثالثة من قانونها رقم (7) لسنة 2010 بما في ذلك «توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته».



وأيضا تطبيقا للمبادرات التوعوية التي تأتي تنفيذا لتوصيات اجتماعات لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بضرورة إحاطة العامة بتطورات أنشطة الأوراق المالية، واطلاع الجهات الخاضعة لإشراف هيئات أسواق المال على أبرز المستجدات المتصلة بأنشطة الأوراق المالية، ومنها بطبيعة الحال المستجدات المتصلة بموضوع مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن الهيئة تحرص على تنفيذ فعاليات توعوية مختلفة الأنشطة والفئات المستهدفة.



وقد تناولت الورشتان اللتان تولى مهام تقديمهما كل من: زياد يعقوب الفليج رئيس قطاع الإشراف، وطارق محمد الجطيلي مدير دائرة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الهيئة، موضوعهما عبر 4 محاور رئيسية، أتت وفق التالي:



1- النموذج الموحد لمعرفة العميل «اعرف عميلك» «KYC» الخاص بطلب فتح حسابات تداول لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين في تلك الدول، حيث عرضت لمبادرة الهيئة لهذا النموذج الذي تم اعتماده كنموذج استرشادي من قبل لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية في سبتمبر من عام 2021، كما أوضحت أهداف العمل بهذا النموذج، وبياناته، وآلية العمل به، وقائمة الجهات الراغبة بالتعامل بموجبه.



2- النماذج الجديدة لإجراءات العناية الواجبة التي يتم استيفاؤها من قبل الأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة، والجهات التي تتقدم إليها بطلبات الترخيص، حيث عرضت للفئة المستهدفة بتلك النماذج، ومحتوياتها، كما عرضت للملاحظات المتعلقة بها.



3- المادة (8-1) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة والتي أجازت للهيئة أن تفرض واحدا أو أكثر من التدابير والجزاءات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية أو القرارات الوزارية والتعليمات ذات الصلة.



3- الملاحظات ذات الصلة بمواد عدة من مواد الكتاب السادس عشر (مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) من كتب اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة والتي يتم رصدها من خلال المهام التي تنفذها فرق التفتيش الميداني لدى الهيئة.