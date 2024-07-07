عززت أسعار الذهب في جلسة الجمعة الماضية مكاسبها لتصل الى أعلى مستوى في شهر عقب صدور بيانات الوظائف الأميركية التي أظهرت تباطؤا في سوق العمل مما يدعم التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في سبتمبر.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 2391.46 دولارا للأونصة، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2% إلى 2397.7 دولارا، فيما بلغت المكاسب الأسبوعية للذهب الـ 2.5% في ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي للمعدن الأصفر.



وأظهرت البيانات أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 206 آلاف وظيفة في يونيو، وهو ما يزيد قليلا على 190 ألف وظيفة جديدة في توقعات لخبراء اقتصاد في استطلاع لـ «رويترز».



وجرى تعديل تقديرات نمو الوظائف لشهر مايو إلى 218 ألف وظيفة جديدة من 272 ألف وظيفة في تقديرات سابقة، إلى جانب تعديل تقديرات نمو الوظائف في أبريل إلى 108 آلاف وظيفة جديدة من 165 ألفا في تقديرات سابقة، وارتفع معدل البطالة إلى 4.1% مقابل 4% في التوقعات.



وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.