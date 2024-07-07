نجح مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي في وضع حد لعقدة صاحب الأرض في بطولة كبيرة، بعد الإطاحة بمنتخب ألمانيا من «يورو 2024» بعد الفوز عليه 2-1 في ربع نهائي البطولة، إذ لم يسبق لـ«الماتادور» أن تغلب على منتخب صاحب الأرض في بطولة كبرى سواء كانت يورو أو كأس العالم من قبل حيث كانت تمثل له عقدة.



وهنا قال دي لا فوينتي: «فريقي هو حصان فائز. فخور بالإشراف على تدريب هذه المجموعة، لقد أثبتوا تعطشهم لإحراز الألقاب». وتابع: «انهم معتادون على اللعب على أعلى مستوى ولديهم الفرصة للفوز بالبطولة». وأضاف دي لا فوينتي: «سنرى إلى أي مدى يمكننا أن نصل، لكنني كما قلت فخور حقا بالمثال الذي يقدمه هذا الفريق، وهذا ما أقدره أكثر بصرف النظر عن جودة فريقي، نحن سعداء، لكننا نعلم أن غدا يوم مختلف، وغدا ستكون مباراة أخرى بالفعل، لذلك نعم نحن سعداء لكننا نسيطر على نشوتنا إلى حد كبير».



بدوره، قال المهاجم البديل ميكل ميرينو الذي خطف الأضواء بتسجيله هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني: «حسنا، أنا كالميت حقا. الأدرينالين يؤثر علي الآن. لقد كانت لحظة استثنائية». وتابع: «المباراة التي كنا ننتظرها جميعا، بين اثنين من أفضل الفرق في العالم. يمكن أن تكون نهائي كأس العالم أو نهائي يورو، جميع الذين شاركوا من مقاعد البدلاء لديهم مستوى عال للغاية. لقد أظهرنا أننا نعرف كيف نعاني، وأننا نملك فريقا رائعا».



من جهته، علق البديل الآخر داني أولمو صاحب الهدف الأول وتمريرة الهدف الثاني الحاسمة: «مرهق للغاية حقا. إنه مصدر فخر، ما هذا الفريق الرائع الذي نملكه، وكيف قاتلنا حتى النهاية. إنه أمر مذهل، تغمرني سعادة كبيرة».