اتخذت الأنظمة العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر خطوة أخرى نحو القطيعة مع تكتل دول غرب إفريقيا، واعلنت خلال قمة في نيامي امس توحدها ضمن كونفدرالية تضم الدول الثلاث.



واجتمع في هذه القمة لأول مرة قادة "تحالف دول الساحل"، المنظمة التي أنشئت في سبتمبر 2023 وتضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر، الدول الثلاث التي تحكمها أنظمة عسكرية منذ أن وصلت إلى السلطة في انقلابات بين 2020 و2023 وتواجه أعمال عنف ينفذها مسحلون.

وقالت الدول الثلاث في بيان ختامي أن التحالف أصبح كونفدرالية تضم حوالى 72 مليون نسمة من أجل "عبور مرحلة إضافية نحو اندماج أكثر عمقا بين الدول الأعضاء".

وفي يناير خرجت الدول الثلاث من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) التي فرضت عقوبات اقتصادية على النيجر لعدة أشهر، متهمة المنظمة بأنها أداة تحركها باريس وأنها لا توفر لها دعما كافيا في مكافحة المسلحين.



وفي مستهل القمة أمس أكد رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر عبدالرحمن تياني أمام نظيريه في بوركينا فاسو الكابتن إبراهيم تراوري وفي مالي العقيد أسيمي غويتا، أن شعوب دولهم الثلاث «أدارت ظهرها نهائيا للجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا».



وتوجه القادة الثلاثة الذين كانوا يرتدون زيهم العسكري، إلى مركز المؤتمرات في نيامي حيث عقدت القمة تحت حراسة مشددة.



ودعا تياني إلى جعل التحالف «بديلا عن أي تجمع اقليمي مصطنع عبر بناء مجتمع سيادي للشعوب، مجتمع بعيد من هيمنة القوى الأجنبية».



ومن المقرر أن يعقد رؤساء دول إكواس قمة الأحد في أبوجا يبحثون خلالها مسألة العلاقات مع تحالف دول الساحل.



كذلك اعتبر تياني أمس أن «تحالف دول الساحل هو التجمع الإقليمي الوحيد الفاعل على صعيد مكافحة الإرهاب، بعدما اخفقت الجماعة الاقتصادية لغرب افريقيا» في هذه العملية.



وفي وقت سابق، كان تراوري قد اعتبر أن أفريقيا لا تزال «تعاني من تبعات الإمبرياليين»، مضيفا «سنشن حربا بلا هوادة ضد كل من يجرؤ على مهاجمة دولنا».



ودعا غويتا، من جانبه، إلى جعل التحالف «نموذجا للتعاون والتكامل شبه الإقليمي»، مؤكدا أن جيوش الدول الثلاث «تعمل في تكامل تام ضد الهجمات الإرهابية».