رفعت المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية أسعار الكتب المدرسية للعام المقبل بأكثر من 100%.



في هذا السياق، نقل موقع «اثر» عن مدير مؤسسة المطبوعات والكتب المدرسية المهندس فهمي الأكحل، أن «كتب التعليم الأساسي من الصف الأول الأساسي وحتى التاسع لا تزال توزع مجانا، أما بيع الكتب فيتم للمرحلة الثانوية فقط العاشر والحادي عشر والبكالوريا بكل أفرعها علمي أدبي مهني تجاري صناعي.



وبرر الأكحل رفع سعر الكتاب بارتفاع سعر الورق وكلفة الطباعة، وكل كتب المرحلة الثانوية ارتفعت بحسب سعر وكلفة وعدد صفحات الكتاب، وبحسب قرار رئاسة مجلس الوزراء فإن كلفة كل صفحة كتاب 90 ليرة سورية، متضمنة أجور الطباعة ثمن الورق والكرتون لكل كتب التعليم العام ورياض الأطفال، على أن يتم تقريب السعر للمائة.



وبين أنه يتم رفع أسعار الكتب للمدارس الخاصة والمدارس الافتراضية ومدارس المنظمات الدولية بنسبة 100% بعد تعديلها في ضوء رأي مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية، وبالتالي تصبح كلفة صفحة الكتاب 200 ليرة سورية تقريبا، فمثلا كتاب تربية إسلامية يصبح سعره 10500، لغة عربية 15900، تربية وطنية 11600، كتاب فلسفة علمي 9000، فلسفة أدبي 9800، جغرافيا أدبي 13400، جغرافيا علمي 11400، تاريخ أدبي 10800، كتاب تاريخ علمي 6300.



وقال مدير المؤسسة: طلبنا إعادة الإخراج الفني للكتاب حيث خفضنا عدد صفحات الكتب من الصف الأول الأساسي إلى الثالث الثانوي بمعدل 2000 صفحة وبمعدل وسطي 13 صفحة لكل كتاب، مضيفا: اختصرنا صفحات الفهارس إلى فهرس شامل وكذلك دمج الصفحات التي كانت عبارة عن نصف صفحة بدون أن نضغط الصفحات أو نحذف أي معلومة وبنفس قياس الخط، وكل ذلك بالتنسيق مع مؤلفي الكتب الذين يطلعون على الكتب في المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية ويدقق من خلالهم.



وقال الأكحل: بهذه العملية تم توفير أكثر من 15 مليارا على المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية.