تأهل المنتخب الانجليزي أمس إلى الدور نصف النهائي من بطولة أمم أوروبا في كرة القدم (يورو 2024)، وذلك بعد فوزه بركلات الترجيح على نظيره السويسري 5-3 في ثالث مباريات الدور ربع النهائي.



ففي المباراة التي أجريت على أرض ملعب «ميركور شبيل-أرينا» في مدينة دوسلدورف، تعادل الفريقان في الوقت الأصلي 1-1، حيث تقدم المنتخب السويسري بهدف سجله بريل إمبولو في الدقيقة 75 بعد متابعة كرة عرضية قبل أن يعادل بوكايو ساكا النتيجة لانجلترا بعد خمس دقائق فقط من تسديدة أرضية رائعة.



ولم ينجح أي من المنتخبين في تسجيل هدف خلال الشوطين الإضافيين، ليتم الاحتكام إلى الركلات الترجيحية التي جاءت لصالح المنتخب الانجليزي الذي سجل خمس ركلات مقابل ثلاث ركلات للمنتخب السويسري، حيث تألق الحارس جوردان بيكفورد في التصدي لركلة مانويل أكانجي فيما نجح زملاؤه في تسجيل أهداف «الأسود الثلاثة».



وتواجه منتخب إنجلترا قبل المباراة ومنافسه سويسرا تاريخيا في 27 مباراة، فاز الإنجليز بـ 18 مباراة وانتصر السويسريون في 3 لقاءات، بينما حسم التعادل 6 مواجهات أخرى.



وانتهت آخر مباراة جمعتهما بفوز «الأسود الثلاثة» 2-1 وديا يوم 26 مارس من عام 2022.



وأحرز منتخب إنجلترا 59 هدفا داخل شباك سويسرا، فيما استقبلت شباك الإنجليز 20 هدفا قبل مواجهة أمس.