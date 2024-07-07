يبدو أنه على المنتخب الإسباني مواجهة كل فرق العالم حتى يحقق كأس البطولة، بعدما وضعه مسار القرعة في مواجهة «غامضة» مع «الأزرق» الفرنسي بعد غد في الدور نصف النهائي، وتخيلوا أن الإسبان واجهوا في هذه البطولة كلا من إيطاليا وكرواتيا وألمانيا ثم فرنسا، «الماتادور» الإسباني لا يضع كل ثقله في لاعب أو لاعبين، ولكن لا يمكنه الاستغناء عن رودري نجم مان سيتي في خط الوسط، فليلعب عشرة لاعبين ولا يغيب رودري، وكنا حقيقة نتمنى استمرار «المانشافت» الألماني حتى المباراة النهائية لكنه اعتاد في كل بطولة يستضيفها يخرج منها، وخروجه هذه المرة برأس مرفوعة.



٭ الفرنسيون «ماشية معاهم»، ليس أنهم سيئون ولكن في كل مباراة يجد المدرب ديشان ولاعبوه منفذا يخرجون منه سالمين، لم تسجل فرنسا سوى ثلاثة أهداف في خمس مباريات، اثنان من نيران عكسية وهدف من ركلة جزاء، ويقول لاعب وسط ريال مدريد تشاوميني بعد التأهل لنصف النهائي مازحا «علينا تسجيل الأهداف الآن»، كما وضح معاناة نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي من ارتداء القناع الطبي، حيث ظهر على غير مستواه أمام البرتغال، وفي ركلات الترجيح نفذ الفرنسيون كراتهم الخمس بدقة متناهية، فيما أخفق البرتغالي البديل جواو فيلكس في ركلته بعدما سددها «من دون نفس»!



٭ «خلونا شوي مع كوبا أميركا»، الأسطورة ليو ميسي أضاع ركلة ترجيحية أمام الإكوادور لكنه لم يبك، ولم يعايره خصومه البرازيليون مثلما كانت عليه ركلة جزاء الأسطورة كريستيانو رونالدو، البرازيل تخوض في الرابعة صباح اليوم الأحد منازلة كبرى مع أوروغواي في الدور ربع النهائي وحالتها «نص ونص» بعدما تعادلت مع كوستاركا 0-0 وكولومبيا 1-1 وتغلبت على باراغواي 4-1، ويغيب عن «السامبا» فينسيوس جونيور الموقوف وسيحل محله الصاعد أندريك (17 عاما). مدرب أوروغواي الارجنتيني بيلسا رد على غياب نجم ريال مدريد «غياب فينسيوس؟ البرازيل بلد مليء بالأجنحة».