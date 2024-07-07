قلب المنتخب الهولندي تأخره بهدف إلى فوز على تركيا 2-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على الملعب الأولمبي ببرلين في ختام منافسات الدور ربع النهائي، ليضرب منتخب «الطواحين» موعدا مع نظيره الإنجليزي في الدور نصف النهائي الأربعاء المقبل.



جاء الشوط الاول جيدا من حيث المستوى الفني، عامرا بالإثارة، وتمكن المنتخب التركي من افتتاح التسجيل عبر صامت أكايدن (35)، وجاء الهدف بعد كرة عرضية رائعة من جولر قابلها أكايدين برأسية من داخل منطقة الجزاء لتهتز شباك الحارس الهولندي بارت فيربروجن، حاول بعدها رجال المدرب رونالد كومان معادلة النتيجة، لكن جهودهم اصطدمت بحائط دفاعي قوي بقيادة تكون من ميرت مولدر، وكان ايهان، وفيردي كاديوغلو، وصاحب الهدف أكايدين، ليخرج رجال المدرب الإيطالي فينتشينزو مونتيلا متقدمين بهدف دون رد.



حرص المنتخب الهولندي على معادلة النتيجة منذ مطلع الشوط الثاني، وحاول مرارا عدة زيارة شباك الحارس التركي فهمي ميرت غونوك، لكن محاولات ممفيس ديباي وكودي غاكبو وتشافي سيمونز ضلت طريقها للشباك التركية، حتى جاء المدافع ستيفان دي فري ليعادل النتيجة برأسية رائعة (70)، ولم يتأخر الهدف الثاني لهولندا كثيرا، بعدما فرضت سيطرتها على المباراة، ليسجل المهاجم كودي جاكبو (76) هدف التقدم لـ «الطواحين»، ورغم المحاولات التركية المستميتة لمعادلة النتيجة، إلا أنها لم تفلح في إحراز الهدف الثاني، ليخرج المنتخب التركي برأس مرفوع من البطولة.