ضرب منتخب هولندا موعدا مع نظيره المنتخب الإنجليزي في نصف نهائي «يورو 2024»، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز على تركيا 2-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على الملعب الملعب «الأولمبي» ببرلين، في ختام منافسات الدور ربع النهائي.



اعتمد مدرب هولندا رونالد كومان على طريقة لعب 4-3-3 بتواجد فيربروغن في حراسة المرمى وأمامه دومفريس ودي فري وفان دايك وأكي، وفي سط الميدان شوتن وسيمونز وريجنديرز، وفي الأمام بيرجوين وديباي وغاكبو، فيما اعتمد فينتشينزو مونتيلا مدرب تركيا على طريقة لعب 5-4-1 بتواجد غونوك في حراسة المرمى، وأمامه كادويغلو وبارداكسي وأكايدن وأيهان ومولدر، وفي وسط الميدان تواجد الرباعي أوزكان ويلماز ويلدز وتشالهانوجلو، وفي الأمام غولر.



بدأت المباراة بضغط مبكر من هولندا، حيث انطلق ممفيس ديباي وصوب كرة قوية مرت أعلى العارضة في الدقيقة الأولى. وصوب تشافي سيمونز كرة من خارج المنطقة لكنها مرت بعيدا عن المرمى التركي (11)، وجاءت أولى محاولات منتخب تركيا على مرمى هولندا بتسديدة من أردا غولر من داخل المنطقة، وصلت بين أحضان الحارس الهولندي بارت فيربوجين (20).



ونجح صامت أكايدن مدافع المنتخب التركي في تسجيل هدف التقدم (35)، لينتهي الشوط الأول بتقدم تركيا بهدف دون رد.



ومع بداية الشوط الثاني، كاد أردا غولر يسجل الهدف الثاني لتركيا بتسديدة من ركلة ثابتة ارتطمت بالقائم الأيمن (55).



وجاء الرد سريعا بهجمة مرتدة لهولندا، حيث انطلق ممفيس ديباي وصوب كرة على مرمى الأتراك لكن الحارس جونك أمسك بها.



ونجح ستيفان دي فري في تسجيل هدف التعادل لهولندا، إذ تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن عبر ممفيس ديباي داخل منطقة الجزاء وارتقى وسدد رأسية أسفل يسار الحارس ميرت جونوك (70).



وسريعا أضاف غاكبو الهدف الثاني لهولندا، حيث تلقى كرة عرضية من دومفريس من الطرف الأيمن ولمس الكرة من داخل المنطقة لتسكن الشباك (76).



وأرسل أردا غولر كرة عرضية من الطرف الأيمن وصلت إلى توسون الذي سدد كرة فوق العارضة (84)، وسعى المنتخب التركي لمعادلة النتيجة حتى اللحظات الأخيرة من المباراة، لكن محاولاتهم لم تسفر عن هدف ثان، ليخرج الفريق التركي من الدور ربع النهائي للبطولة.



