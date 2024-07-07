تواجه كولومبيا في نصف النهائي الذي يشهد مواجهة الأرجنتين حاملة اللقب مع كندا

ودعت البرازيل بطولة كوبا اميركا فى دورها ربع النهائى بعد خسارتها بركلات الترجيح 2-4 امام أوروغواي بعد أن تعادلا سلبا فى الزمن الاصلى للمباراة حيث لا يوجد وقت اضافى فى مباريات ربع النهائى.



وبهذا الوداع المبكر خاب أمل "السامبا" فى لقب عاشر في لقاء غاب عنه فينيسيوس لتراكم الانذارات كما دخل رافينيا فى مشادات مع زميله اراخو نجم أوروغواي التى أكملت المباراة ناقصة بعد طرد أحد لاعبيها ورغم ذلك حافظت على نظافة شباكها لتصطاد البرازيل بركلات الترجيح.



وستواجه أوروغواي فجر الخميس في نصف النهائي كولومبيا المتأهلة بفوز كاسح على بنما 5-0 بينما يواجه منتخب الأرجنتين حامل اللقب كندا فى نصف النهائي الثاني فجر الاربعاء.