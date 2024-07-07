كشفت الإحصائية الخاصة بالإدارة العامة للمرور في الفترة من 29 يونيو الماضي حتى الخامس من شهر يوليو الجاري عن أن الحملات المرورية أسفرت عن تحرير 52872 مخالفة مرورية متنوعة إلى جانب ضبط 17 حدثا بقيادة مركبات من دون رخصة سوق. كما جرت إحالة 44 مخالفا إلى نظارة المرور على خلفية ارتكاب مخالفات جسيمة.



وبحسب الإحصائية التي نشرتها الإدارة العامة للمرور على منصة إكس يوم امس، فإن الحملات أحالت 61 مركبة إلى كراج الحجز، عدد كبير منها لمخالفة التظليل، كما أحالت لكراج الحجز 101 دراجة نارية تخص غالبيتها سائقي توصيل الطلبات والذين لم يلتزموا بتوقيت الحظر (من الساعة 11 صباحا حتى 4 عصرا صيفا).



وتضمن نشاط رجال الإدارة العامة للمرور خلال الأسبوع المنصرم التعامل مع 1365 حادث تصادم إلى جانب ضبط 24 شخصا مطلوبا و68 مركبة مطلوبة لأحكام قضائية.