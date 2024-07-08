

القاهرة ـ محمد سامي



سعيا الى فوزه الـ12 تواليا.. يلتقي الأهلي اليوم طلائع الجيش في السابعة مساء في إطار الجولة 30 من الدوري المصري الذي يحتل مركز الوصافة فيه برصيد 54 نقطة من 22 مباراة خلف المتصدر بيراميدز (65 نقطة من 26 مباراة) الذي يواجه مضيفه الاتحاد السكندري في الـ 5.30 مساء.



وكان الأهلي قد فاز على الطلائع برباعية نظيفة الاثنين الماضي في الجولة 13 والمؤجلة من الدور الأول، فيما يلتقي فاركو (الـ15 برصيد 26 نقطة) والداخلية (الـ18 والأخير برصيد 19 نقطة) في صراع الهروب من منطقة الهبوط، ولعب كلاهما 29 مباراة في الدوري. وفي الجولة نفسها رفع سموحة رصيده إلى 42 نقطة احتل بها المركز الخامس بعد فوزه 2-0 على إنبي الذي توقف رصيده عند 42 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف، كما فاز البنك الأهلي بهدف نظيف على «زد»، رافعا رصيده إلى 33 نقطة في المركز 12، فيما توقف رصيد زد عند 41 نقطة في المركز السابع.



إلى ذلك، صرح المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي روجيه ميكالي بأن هدفه هو الوصول لأبعد نقطة ممكنة بمنافسات باريس الأولمبية، قائلا:«ثقتنا غير محدودة في أنفسنا، الجميع سيعمل بكل صبر وتركيز لتحقيق أحلام الشعب المصري».



ويلعب «الفراعنة الأولمبي» وديتين أمام أوكرانيا والعراق يومي 14و17 الجاري استعدادا للقاء الدومينيكان 24 الجاري في إطار الجولة الأولى للمجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي إسبانيا وأوزبكستان.