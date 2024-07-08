عبدالعزيز جاسم



انطلقت أول من أمس تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في القادسية على ملعب المرحوم فارق إبراهيم بحضور 20 لاعبا تحت قيادة المدرب الوطني محمد المشعان استعدادا لانطلاق الموسم الجديد بمواجهة الكويت 8 أغسطس المقبل في افتتاح مباريات الموسم بالجولة الأولى بدوري زين الممتاز.



وفضل الجهاز الإداري بالتنسيق مع المشعان إغلاق التدريبات على وسائل الإعلام في الأيام الثلاثة الأولى، على أن يتم السماح بالتصوير واللقاءات في يوم واحد لجميع وسائل الإعلام في نهاية الأسبوع الجاري.



ومن المقرر أن يحدد الجهازان الإداري والفني خلال اليومين المقبلين موعد مغادرة الأصفر إلى المعسكر التركي، وذلك بانتظار الحجوزات والتواريخ المتاحة لمغادرة الوفد، والتي يجب أن تتناسب مع المباريات الودية وتواقيتها. وكان النادي أعلن تعاقده مع المهاجم المغربي إسماعيل خافي (28 عاما) قادما من اتحاد طنجة وسبقه التعاقد مع مواطنه لاعب وسط الكويت السابق مهدي برحمة، كما جدد مع لاعبيه النيجيري دانييل جيبولا والليبي محمد الصولة، ومازال البحث جاريا عن مدافع مميز يجيد اللعب بمركز قلب الدفاع يعوض رحيل الأرجنتيني سيرجيو فيتور.



«البرتقالي» يقترب من الروسان



من جهة أخرى، اقتربت إدارة نادي كاظمة من التعاقد نادي الحسين إربد والمنتخب الأردني سعد الروسان «27 عاما»، ليكمل عقد المحترفين بعد التعاقد مع البرازيلي رافائيل دودو ومهاجم النصر السابق الكولومبي هانسل زاباتا، بالإضافة الى تجديد التعاقد مع الأردني أحمد عرسان والمدافع الجزائري رضا بينشا.