

يحيى حميدان



نجحت إدارة نادي الكويت في الحصول على خدمات لاعب خط الوسط المغربي يحيى جبران بشكل رسمي بعد الوصول الى اتفاق بين الطرفين على شروط الصفقة. وسيرتدي جبران قميص «الأبيض» لمدة موسم واحد مقابل مادي يصل إلى مليون دولار حسب تقديرات وسائل الإعلام المغربية. ومن المقرر أن يلتحق جبران (33 سنة) في غضون اليومين المقبلين بالفريق في معسكره التدريبي بمدينة سكاريا بتركيا التي وصلها أمس. ويعتبر جبران أحد اللاعبين المساهمين في إنجاز منتخب المغرب بوصوله إلى نصف النهائي كأس العالم الأخيرة بالدوحة 2022، كما سبق له تحقيق لقب الدوري المغربي 3 مرات مع فريقه السابق الوداد الرياضي، بالإضافة إلى لقب وحيد في دوري أبطال أفريقيا عام 2022.



يشار إلى أن جبران مثل منتخب المغرب لكرة الصالات بكأس العالم 2012 في تايلند وسجل الهدف الأول لبلاده في تاريخ المونديال. هذا، ووصل «الأبيض» ظهر أمس مدينة سكاريا في تركيا بوفد يضم 24 لاعبا، حيث سيعسكر هناك حتى 29 الجاري، وسيخوض خلال هذه الفترة 5 مباريات تجريبية أمام أندية خليجية أو تركية.