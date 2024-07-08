

شارفت النسخة الـ 17 من «يورو 2024» على الانتهاء، بوصولها إلى المحطة قبل الأخيرة، إذ يشهد المربع الذهبي مواجهات مرتقبة بمنزلة نهائيات مبكرة للمسابقة، سواء في المباراة الأولى بين فرنسا وإسبانيا غدا أو في المباراة الثانية بين إنجلترا وهولندا الأربعاء المقبل على أن تلعب المباراة النهائية مساء الأحد المقبل في برلين.



حقائق تاريخية قبل انطلاق مباريات المربع الذهبي

إسبانيا تسجل حضورها للمرة الرابعة من آخر 5 نسخ.. فقط نسخة 2016 ودعت مبكرا من دور الـ 16.



إنجلترا تتأهل لنصف النهائي للمرة الثانية تواليا، وذلك للمرة الأولى في تاريخ «الأسود الثلاثة» وصيف النسخة الماضية.



هولندا تعود للظهور في نصف النهائي بعد غياب 20 عاما.. الظهور الأخير كان في نسخة 2004 وخسرت وقتها أمام البرتغال 1- 2.



تعتبر فرنسا وإسبانيا بمنزلة تميمة الحظ لبعضهما البعض، ففي نسخة يورو 2000، فازت فرنسا 2-1 أمام إسبانيا في ربع النهائي وتوجت باللقب ثم في نسخة 2012، انتصرت إسبانيا 2-0 ضد فرنسا بدور الـ 8 أيضا وتوجت أيضا باللقب.



تأهل منتخبا إسبانيا وإنجلترا إلى نصف النهائي للمرة الثانية تواليا بعد تواجدهما بنفس المرحلة في نسخة 2020 مثلما حدث مع منتخبي ألمانيا والبرتغال في نسختي يورو 2012 و2016، ووقتها توجت البرتغال بلقب 2016.



إسبانيا وفرنسا وهولندا، أبطال سابقون لـ 6 نسخ من «اليورو» بينما إنجلترا فقط التي لم يسبق لها حصد اللقب.



نسخة 1996 شهدت تأهل منتخبا إنجلترا وفرنسا إلى نصف النهائي لكن كليهما خسر مباراته في هذا الدور ولم يصل أي منهما إلى المباراة النهائية.

تاريخ تأهل المنتخبات الأربعة إلى المربع الذهبي قبل النسخة الحالية

٭ إسبانيا 5 (3 منها البطل) ٭ فرنسا 5 (2 منها البطل)

٭ هولندا 5 (توجت مرة واحدة) ٭ إنجلترا 3 (لم تتوج)