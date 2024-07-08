ناصر العنزي



المنتخب الإنجليزي يفوز بركلات الترجيح، عنوان غاب طويلا عن الصحافة الانجليزية العريقة بعدما اعتادت انجلترا الخسارة عندما تصل المباراة إلى الترجيحيات، وبات المشجع الانجليزي يتمنى استبدال ركلات الترجيح بالقرعة لإعلان الفائز، ومازالت مرارة خسارة نهائي «يورو 2020» في لندن عالقة في حلوق المشجعين بسبب هذه الركلات، وأخيرا فازت انجلترا على حساب سويسرا «الأفضل» بعدما أتقن لاعبوها الخمسة تسديد كراتهم، وكانت ركلة آرنولد الأخيرة «أعظم» كرة انجليزية أزاحت كابوسا جثم على صدورهم طويلا.



٭ المنتخب التركي هو الفريق «الخامس» في مربع الكبار، ولولا الحارس الهولندي بارت فيربوغين الذي صد واحدة من أصعب الكرات في وقت حرج لتغيرت النتيجة، وعندما تكون متقدما بهدف ثم تخسر بهدفين، فلا يلوم مدرب تركيا مونتيلا إلا نفسه ولا يكفي القول بعد المباراة أن الجميع سينظر إلى تركيا باحترام في المستقبل، الهولنديون أثاروا الإعجاب في العودة الساحقة ولم ينتظروا ركلات الترجيح تحدد مصيرهم بعدما بذلوا مجهودا خرافيا وقاتلوا على طريقة الانتحاريين لانتزاع الفوز، هولندا لم تصادف الفرق المرشحة في الدورين الأخيرين لكنها ستجد الإنجليز في نصف نهائي ملتهب، جماهير هولندا المميزة بأهازيجها ورقصها لا تترك فريقها حتى لو لعب في المريخ!



٭ البرازيل أيضا خرجت بركلات الترجيح في كوبا أميركا، والبرازيل أيضا مثل انجلترا تعاني كثيرا من هذه الركلات، والمفارقة أن اللاعب البرازيلي يسجل أجمل الأهداف وأصعبها، لكنه يضيع ركلاته الترجيحية، خسرت البرازيل من أوروغواي «القوية» 2-4 بعدما انتهت المباراة بلا أهداف، وفي ركلات الترجيح الفريق الذي لا يسجل من ركلته الأولى عادة يخسر المباراة مثلما حدث مع البرازيلي ايدر ميليتاو والسويسري مانويل أكانجي في مواجهة انجلترا.