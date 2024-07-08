

أكد مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت أن بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 لا تتعلق فقط بأداء المنتخب الإنجليزي بشكل جيد، حيث أشاد مدرب «الأسود الثلاثة» بالشخصية التي أظهرها فريقه بفوزه بركلات الترجيح على سويسرا في دور الثمانية، وقال: «أعتقد أن اللاعبين كانوا رائعين، لقد قدمنا أفضل أداء لنا، لقد نجحنا في العودة من الخلف وإظهار الشخصية والمرونة، الأمر لا يتعلق فقط باللعب الجيد، مضيفا قدمنا أداء رائعا، ونتيجة رائعة، وما زلنا في المنافسة، كان علينا أن نكون في أفضل حالاتنا من الناحية التكتيكية، نحن في الدور نصف النهائي للمرة الثالثة، وهذا يقول الكثير عن المجموعة بأكملها، أعتقد أننا سيطرنا على المباراة جيدا».



واشار ساوثغيت في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «لقد بذلنا الكثير من العمل في هذا الصدد، لقد فزنا بثلاث من أصل أربع ركلات ترجيح حتى الآن، في النهاية، يتعين على اللاعبين أن يقوموا بذلك ويقدموا أداء جيدا، بالنسبة للاعبين الذين يأتون إلى المباراة ويقومون بما فعلوه، بالنسبة لشخص مثل بوكايو الذي مر بكل هذه الضغوط فهو أمر رائع».



من جانبه، وصف مدرب سويسرا مراد ياكين خروج منتخب بلاده أمام إنجلترا بالمؤلم والحزين، وقال ياكين في مؤتمر صحافي: «الأمر مؤلم، بذلنا جهدا كبيرا، وصنعنا العديد من الفرص، أنا حزين من أجل اللاعبين وسويسرا»، مضيفا إنجلترا لم تصنع العديد من الفرص، في الوقت الذي صنعنا فيه نحن بعض الفرص، ولا نستحق الخروج، لكننا فخورون باللاعبين، ودعنا البطولة، لأن ما قدمناه لم يكن كافيا، ركلات الترجيح تتعلق بالحظ، ولم يكن بجانبنا».



وحاول ياكين مواساة مدافعه أكانجي، وكال المديح لمدافع مان سيتي، وأضاف المدرب البالغ عمره 49 عاما: «لا توجد كلمات لمواساته، وشكره على الأداء الذي قدمه، وقيادته للفريق، هناك شعور عميق بالحزن، وعلينا تحمله، حزين على الأولاد وعلى بلدنا، لا نستحق العودة إلى الديار، لكن علينا أن نشعر بالفخر.