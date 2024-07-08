

ودّع النجم التركي الشاب أردا غولر، منافسات البطولة برقم تاريخي، إذ شهدت مباراة تركيا وهولندا، نجاح غولر في تقديم تمريره حاسمة رائعة، سجل منها منتخب بلاده هدف التقدم في الدقيقة (35) عن طريق سامت أكايدين عبر ضربة رأسية. وبحسب شبكة «سكواكا» البريطانية لإحصائيات كرة القدم، فإن غولر بات رابع مراهق يقدم أكثر من تمريره حاسمة في نسخة واحدة من اليورو. وأوضحت أيضا أن غولر عادل كلا من البلجيكي إنزو شيفو (1984) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (2004) والإسباني لامين يامال (2024).



وتعد هذه هي التمريرة الحاسمة الثانية لصاحب الـ 19 عاما في المسابقة، بعدما صنع هدفا في الانتصار في ثمن النهائي على النمسا 2-1.