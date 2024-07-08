خرجت البولندية إيغا شفونتيك المصنفة أولى عالميا والتونسية أنس جابر العاشرة ووصيفة بطلة النسختين الأخيرتين من الدور الثالث لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، بخسارة الأولى امام الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 6-3 و1-6 و2-6، والثانية أمام الأوكرانية ايلينا سفيتولينا 1-6 و6-7 (4-7) السبت.



وبخرت بوتينتسيفا حلم شفيونتيك في تحقيق لقبها الاول على العشب اللندني والسادس في البطولات الكبرى، ووضعت حدا لسلسلة من 21 فوزا متتاليا للبولندية أحرزت خلالها ألقاب دورتي مدريد وروما الألف نقطة وبطولة رولان غاروس التي توجت بها للمرة الثالثة تواليا والرابعة في خمسة أعوام.



ولم تكن حال جابر أفضل من شفيونتيك، بسقوطها امام الأوكرانية ايلينا سفيتولينا 1-6 و6-7 (4-7).



واعترفت جابر بأنها كانت تطاردها الذكريات المؤلمة للهزيمة في المباراة النهائية العام الماضي 4-6 و4-6 أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا عندما عادت إلى الملعب الرئيسي أمس الأول.



وقالت «لن أكذب عليكم، لقد كان الأمر بمثابة تذكر للعام الماضي، خاصة أنني لم ألعب بشكل جيد، ولم أرسل بالطريقة التي أردتها في المجموعة الأولى، الأمر الذي جلب بعض الذكريات الحزينة».



وتلتقي سفيتولينا التي بلغت نصف نهائي ويمبلدون العام الماضي الصينية جينيو وانغ بالدور المقبل.



وفي فئة الرجال، قلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا عالميا والساعي إلى اللقب الثامن في ويمبلدون، خسارته المجموعة الاولى امام الاسترالي أليكسي بوبيرين 4-6 إلى فوز 6-3 و6-4 و7-6 (7-3) وبلغ ثمن النهائي للمرة السادسة عشرة في مسيرته الاحترافية في نادي عموم إنجلترا، والـ65 في بطولات الغراند سلام.



وواصل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف رابعا مشواره بهدوء اثر تغلبه على البريطاني كامرون نوري الثاني والأربعين 6-4 و6-4 و7-6 (17-15) في الدور الثالث.



ويواجه الألماني في الدور المقبل الأميركي تايلور فريتز الثاني عشر عالميا والفائز على التشيلي أليخاندرو تابيلو التاسع عشر 7-6 (7-3) و6-3 و7-5.



وبلغ الدور ذاته الروسي دانييل مدفيديف الخامس بتغلبه على الالماني يان-لينارد شتروف 6-7 (4-7) و6-2 و6-4 و4-6 و6-2، فيما تأهل الاسترالي أليكس دي مينور دون أن يلعب بعد انسحاب منافسه لوكاس بوي بسبب الاصابة.