القاهرة - ناهد إمام



عقد م.كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع عدد من قيادات هيئة البترول والوزارة، وناقش الوزير مع القيادات خلال الاجتماع سبل دفع العمل على مواجهة التحديات الخاصة بنشاط إنتاج البترول والغاز وأهم الموضوعات ذات الأولوية التي يجب العمل عليها من أجل زيادة معدلات الإنتاج والعمل على تحسين إنتاجية الحقول من البترول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة.



وفي مستهل اللقاء، أكد بدوي أن تحقيق النمو لموارد مصر من البترول والغاز هدف أساسي في ظل أهميتها كموارد الطاقة الأساسية لمصر في الوقت الحالي من أجل تلبية متطلبات المواطنين وفى مقدمتها توفير الطاقة الكهربائية، مشددا على أن قطاع البترول يدرك أهمية دوره المؤثر في دفع النمو الاقتصادي بكل القطاعات والذي يقوم بالأساس على الطاقة كمحرك للتنمية الاقتصادية.



وأضاف بدوي ان ذلك يستدعي تكاتف كل الجهود والعمل معا كفريق عمل واحد لتوظيف كل الأفكار والخبرات والأساليب التكنولوجية لمواجهة التحديات الخاصة بالتراجع الطبيعي في حقول الإنتاج وإيقافه وعودة معدلات الإنتاج إلى الزيادة، مؤكدا أن الكوادر البشرية في كل المواقع البترولية هي العصب الرئيسي لتحقيق أهداف زيادة الإنتاج البترولي، وهو ما يتطلب دعمها وتحفيزها للعمل بأقصى كفاءة ممكنة لتطبيق خطط زيادة الإنتاج بمنتهى الفعالية ودعم الكوادر المسؤولة عن تخطيط ووضع برامج الإنتاج للاستعانة بالحلول والأساليب المثلى لتحسين وزيادة الإنتاج.



ووجه بدوي القيادات بالتواجد جنبا إلى جنب مع العاملين بحقول الإنتاج والمنشآت البترولية والمتابعة الميدانية من منطلق الدور الرئيسي في دعم الكوادر البشرية في أداء مهامها وتمكينها من العمل في بيئة عمل محفزة وآمنة ودعمهم بكل الإمكانيات التي تمكنهم من تجاوز التحديات الإنتاجية وتحقيق الهدف المنشود لزيادة الإنتاج من الثروة البترولية، لافتا إلى أنه في الوقت نفسه إلى أهمية الطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين والتي سيتم بذل مجهودات من اجل استغلالها إلا أن زيادة الإنتاج من المصادر التقليدية من الزيت الخام والغاز تأتي كحلول عاجلة تتطلب التركيز عليها وتنفيذها بفاعلية.



وشدد الوزير على أهمية منظومة السلامة في الحقول والمواقع الإنتاجية في إطار توفير بيئة عمل آمنة، كما أكد على أهمية الشفافية والوقوف على كل التحديات، وفي الوقت نفسه استغلال كل المقومات والعوامل الإيجابية للعمل على حلها من خلال تكاتف الجهود بين كل قطاعات العمل المختلفة داخل الكيانات البترولية والتي تؤدي أدوارا مكملة لبعضها.