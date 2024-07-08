أعلنت يوريكو كويكي فوزها بولاية ثالثة حاكمة لطوكيو، التي تعد إحدى أكثر مدن العالم تعدادا للسكان، وفق ما أفادت وسائل إعلام يابانية استنادا إلى استطلاعات لدى خروج الناخبين أظهرت فوزها بغالبية ساحقة عقب الانتخابات التي جرت الأحد.



وكويكي البالغة 71 عاما وزيرة ومذيعة تلفزيونية سابقة تتولى منصب حاكمة طوكيو منذ عام 2016، وقد تعهدت فورا بتعزيز رفاه العاصمة اليابانية واقتصادها وإدارة الكوارث الطبيعية.



وأظهرت استطلاعات الخروج التي أجرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كاي) ووسائل إعلام أخرى بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي تصدر كويكي لائحة المرشحين.



وكان من بين أبرز منافسيها امرأة أخرى هي نائبة معارضة سابقة ومذيعة تلفزيون تبلغ 56 عاما وتعرف باسم «رينهو».



وقالت كويكي لأنصارها بعد النتائج الأولية التي أظهرت فوزها بحاكمية المدينة الضخمة التي يبلغ عدد سكانها 14 مليون نسمة «بفضل الدعم القوي من سكان طوكيو، تم تكليفي بقيادة هذه المدينة العظيمة».



وأضافت أن «اليابان وطوكيو تواجهان اليوم تحديات مختلفة»، مثل: التضخم وانخفاض معدل الولادات.



وقالت «سأعمل على تحديث جهود الإصلاح في طوكيو، وكما تعهدت في حملتي الانتخابية، سأحمي حياة سكان طوكيو وسبل عيشهم».



وفي حين تركز قدر كبير من الاهتمام في الحملة الانتخابية على كويكي ورينهو، أظهر استطلاع «إن إتش كاي» أن المرشح المستقل شينجي إيشيمارو (41 عاما)، رئيس بلدية مدينة أكيتاكاتا السابق في غرب اليابان، حل في المرتبة الثانية.



وذكرت وسائل إعلام يابانية أن انتخابات طوكيو سيكون لها بعض التأثير على السياسة الوطنية، لأن المعارضة دعمت رينهو بينما نالت كويكي دعم تحالف بقيادة الحزب الديموقراطي الليبرالي الذي انتمت إليه سابقا وينتمي إليه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.



وخاض انتخابات حاكم طوكيو 56 مرشحا، وهو عدد قياسي.