3 مبتكرين كويتيين يعرضون مشاريعهم أمام المختصين في مدريد 11 الجاري





أقام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي برنامج احتضان أصحاب الابتكارات في المجال الطبي بالتعاون مع جامعة (IE) الاسبانية، تضمن البرنامج كيفية تحويل تلك الابتكارات والأفكار إلى واقع مفيد للمجتمعات وتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في الكويت بما يتماشى مع أهداف المركز والمؤسسة.



وقال المدير العام للمركز ندا الديحاني في تصريح صحافي إن البرنامج الذي احتضن أكثر من 40 طبيبا ومتخصصا وناشطا في المجال الطبي الذي اختتم الخميس الماضي واستمر لمدة خمسة أيام يعتبر مبادرة شاملة أعدت لتمكين أصحاب الأفكار والابتكارات ورواد الأعمال والأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية من الانتقال بسلاسة لسوق الصناعات العالمي.



وأضاف الديحاني أن البرنامج يركز في هذا الشأن على تعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي في قطاع الرعاية الصحية من خلال خضوع المشاركين فيه إلى منهج متخصص ومنظم يجمع بين المحاضرات المتعمقة وورش العمل العملية ويسهم في أن تكون الكويت أحد المصدرين الأساسيين للابتكارات والخدمات المتطورة في القطاع الطبي إلى المنطقة والعالم.



وأعرب عن الاعتزاز بالتعاون بين المركز والجامعة الإسبانية باعتبارها رائدة وعريقة في مجال الابتكار والتميز علاوة على أنها تقدم تجربة تعليمية فريدة من خلال هيئة التدريس المشهورة والموارد المتطورة مما يضمن أعلى معايير التعليم التجاري العالمي.



وأشار إلى أنه تم اختيار ثلاثة مشاركين من قبل لجنة التقييم المختصة من قبل الجامعة، حيث سيتم ايفادهم في اليوم السنوي للمبتكرين (IE Venture Day) في العاصمة الاسبانية مدريد يوم 11 يوليو الجاري، متمنيا التوفيق لهم في عرض مشاريعهم امام المختصين والجهات الاستثمارية الخاصرة لهذا الملتقى.



وبين أن المشاركين الذين تم اختيارهم من قبل المركز والمؤسسة هم م. سارة ابورجيب عن اختراعها (سكانز إكس) وهو جهاز طبي محمول يستخدم تقنيات التعلم العميق والأشعة تحت الحمراء لتوفير تشخيص سريع ودقيق لإصابات الدماغ والنزيف الداخلي مما يسهم في إنقاذ الأرواح وتقليل التكاليف الطبية.



وأضاف أن المشارك الثاني الذي تم اخياره هو م. محمد الشمري مبتكر النظارة الذكية للطالب الاصم والتي تعمل على تحويل صوت المعلم إلى ترجمة فورية يتم عرضها في عدسات النظارة بتكنولوجيا الواقع الافتراضي المعزز تدعم 120 لغة تحل مشكلة نقص معلمي لغة الاشارة او الاستعانة بمترجمي إشارة في الفصل.



أما المشاركة الثالثة فهي للدكتورة نهى الميع عن مشروعها (سبراي) وهو جهاز محمول للكشف الفوري عن التلوث بالمواد المشعة وتنظيفها بفاعلية لضمان سلامة العمليات الطبية.



بدوره، أبدى عميد كلية العلوم والتكنولوجيا في جامعة (IE) الإسبانية أخلاق سيدو في تصريح مماثل إعجابه الكبير بمستوى الأفكار والابتكارات للشباب والأطباء المشاركين، مبينا أنهم سيتعلمون كذلك كيفية تحديد الفرص المتاحة في مجال الرعاية الصحية وإنشاء حلول مبتكرة وقابلة للتطوير.



وأضاف سيدو أن المشاركين سيكونون قادرين على تحديد المشاكل واقتراح حلول حقيقية وعملية وبناء خطط أعمال مربحة حول حلولهم وتصميم المنتج والنماذج الأولية والاختبار والتواصل بشكل فعال وتقديم حلولهم للمستثمرين المحتملين.