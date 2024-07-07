استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أمس في مطار الكويت الدولي وزير الداخلية في جمهورية العراق الشقيق الفريق الركن عبدالأمير الشمري والوفد المرافق له.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان صحافي، إن الزيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الأمنية وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين وتفعيل الأحكام الواردة في مذكرة التفاهم والتعاون الأمني بين الجانبين الكويتي والعراقي، خاصة في مجال تبادل المعلومات والخبرات بما يحقق الأمن والاستقرار لكلا البلدين.



حضر مراسم الاستقبال سفير جمهورية العراق لدى الكويت المنهل الصافي ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف وعدد من كبار القيادات الأمنية.