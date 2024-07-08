أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، عن تكريم طلاب المدارس الثانوية المتفوقين الذين حققوا التميز الأكاديمي في دراستهم. بحضور الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف مريم العنزي، وعدد من المسؤولين التنفيذيين في مقدمتهم م. معتز بن عبدالله الضراب الرئيس التنفيذي لشركة stc وكذلك حضور أفراد أسر الطلاب المتفوقين ليشهدوا على هذه اللحظة المفعمة بالفخر، أقيم هذا الحدث في مقر الشركة تحت مظلة upgrade التعليمية، تماشيا مع إطار المسؤولية المجتمعية للشركات (CSR) الشامل. بالاضافة إلى ذلك تم تكريم الطلبة المتفوقين من أبناء الموظفين في stc ذلك تقديرا لجهودهم في مسيرة التحصيل العلمي وتحفيزا لهم لاستكمال هذه المسيرة والمثابرة على العمل الدؤوب، وأيضا تقديرا لذويهم الذين لا يدخرون جهدا في توفير كل احتياجات أبنائهم والسهر على راحتهم.



وفي كلمة له خلال الحفل، أكد الرئيس التنفيذي لشركة stc م.معتز بن عبدالله الضراب أن الطلاب الذين تم تكريمهم لتفوقهم الأكاديمي هم قدوة لزملائهم، حيث أظهروا قدراتهم على تحمل المهام الصعبة وتحقيق نتائج ناجحة. وأشار الرئيس التنفيذي إلى ان مشاركتنا في تكريم الطلبة المتفوقين تأتي تماشيا مع استراتيجية stc للمسؤولية الاجتماعية وحرصها الدائم على التعاون ودعم جميع المبادرات الهادفة لما فيها مصلحة للمجتمع المحلي.