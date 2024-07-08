بشرى شعبان



أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة خدمات تطبيق «فخرنا» لتوظيف الخريجين عبر تطبيق «سهل»، وذلك عبر الخدمات الإلكترونية للهيئة.



وهي تتيح خدمة استكمال بيانات الخريجين (عقد الزواج - تغيير البيان البنكي - استكمال الدراسة - كتاب مباشرة العمل.. وجميع المستندات المطلوبة للخريجين) بالإضافة إلى إدخال عقد تأسيسي للخريجين الذي لديهم سجل تجاري جميع المستندات المطلوبة أو داخل النواقص من المستندات.



وعلى صعيد آخر، تنظم الهيئة العامة‏ ورش عمل للطلبة المتخرجين حديثا أو في السنوات الأخيرة في المرحلة الثانوية حول كيفية اختيار التخصص الملائم لاحتياجات سوق العمل.