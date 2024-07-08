توفر الجامعة الأمريكية الدولية AIU مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية بدرجة البكالوريوس، منها تخصص التكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى الإدارة والمحاسبة والتمويل في كلية إدارة الأعمال وكلية العمارة والتصميم والذي يضم تخصص التصميم الغرافيكي والتصميم الداخلي والذي تنفرد به الجامعة الأمريكية الدولية في الكويت، وكلية الهندسة والحوسبة والذي يضم الهندسة الطبية - الهندسة الكيميائية - الهندسة المدنية - علوم الحاسوب - الهندسة الكهربائية والحاسوب - الهندسة الصناعية - الهندسة الميكانيكية.



وأعلنت الجامعة الأمريكية الدولية مسبقا عن مجموعة من التفرعات المطلوبة بشدة، والتي تهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات الأساسية لبناء المستقبل، مع التزامها بتلبية احتياجات الصناعة وتحفيز الابتكار، موضحة أنها تقدم بعض المسارات المتخصصة للفصل الدراسي الأول لعام 2024-2025، وتشمل التفرعات الرئيسية الذكاء الاصطناعي، المدن الذكية، الأمن السيبراني، علوم البيانات، البلوكتشين، التحكم الآلي والروبوتات، وغيرها.



وتحرص الجامعة على توفير فرص التدريب العملي للطلبة بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، بهدف إعدادهم بشكل أفضل لدخول سوق العمل، كما تضم الجامعة نخبة من القادة والمحاضرين المبتكرين والمبدعين، الذين يتحمسون لمشاركة خبراتهم وتجاربهم الطويلة في مجال التعليم العالي. ومازالت الجامعة الأمريكية الدولية AIU تستقبل طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول 2024/2025، حيث يستقبل قسم القبول والتسجيل الطلبة الراغبين بالالتحاق بالجامعة في مقرها في منطقة سعد العبد الله أو «أونلاين» من خلال الموقع الإلكتروني التابع للجامعة، كما يمكن لجميع الطلبة التواصل مع مسؤولي القبول مباشرة عبر الاتصال على أرقام الجامعة 22262500.