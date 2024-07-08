

مفرح الشمري



يواصل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تقديم أنشطة مهرجان صيفي ثقافي بدورته الـ16 والذي سيستمر حتى 29 أغسطس المقبل، حيث احتضن مجمع 360 الحفل الغنائي التراثي التي قدمته الفرقة النسائية للفنون الشعبية الكويتية، وذلك وسط حضور كبير من الأسر والشباب الذين تفاعلوا واستمتعوا مع ما قدمته هذه الفرقة التي تأسست عام 2012 والحريصة على تقديم التراث بشكل يليق فيه ويتماشى مع العصر الذي نعيشه.



الفرقة قدمت أكثر العديد من الأغاني التراثية المعروفة لدى الشعب الكويتي المحب لتراثه وفنونه الجميلة مثل السامري والقادري والطنبورة وغيرها من الالوان الغنائية التي تفاعل معها الحضور وشاركوا الفرقة بترديد كلماتها الجميلة مثل «يا الاسمر يازين، دار الهوى شامي، يا ناس دلوني، متيم، يا سعود، البارحة، مفتون قلبي» وغيرها من الاغاني الجميلة.