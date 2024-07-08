وجهت الفنانة يسرا الشكر الى المستشار تركي آل الشيخ بعدما حققت حلمها بعودتها للمسرح من خلال مسرحية «ملك والشاطر».



وكتبت يسرا عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستغرام»: «سعيدة جدا بعودتي للمسرح في مسرحية (ملك والشاطر) التي أعتبرها تحقيقا لحلمي وخصوصا ان العروض كلها كانت كاملة العدد».



وأضافت: «شكر كبير للهيئة العامة للترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ وشركة صلة على الإنتاج الضخم وشكر خاص لفريق العمل القوي على رأسهم الفنان الكبير أحمد عز وشيماء سيف وسيد رجب ومصطفى غريب وبقيادة المخرج محمد المحمدي والمنتجة آلاء الغزالي اللي سعيدة إني بتعامل معها للمرة الأولى، شكرا لكل الجمهور السعودي اللي نورنا ونتمنى نكون قدمنا عمل مختلف».