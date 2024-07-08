تمتلك أجسامنا طرقا ذكية لإخبارنا بوجود مشكلة ما، بدءا بإظهار أعراض جسدية، مثل الصداع وسيلان الأنف، إلى أعراض غير عادية تدفعنا إلى طلب استشارة الطبيب. وقد تكون أظافرنا إحدى الطرق التي يعتمدها الجسم لإخبارنا بخطر صحي مقلق، حيث يمكن أن تظهر أعراضا لأنواع مختلفة من السرطان، بينها السرطان تحت الجلد، أو كما يسمى أيضا الورم الميلاني تحت الأظافر.



وهذا النوع من السرطان هو «شكل عدواني» من سرطان الجلد ولا يرتبط بالتعرض لأشعة الشمس. ومع ذلك، فإن هذه الحالة نادرة وتمثل 0.7% إلى 3.5% من جميع الأورام الميلانينية في جميع أنحاء العالم، وفقا لـ «عيادة كليفلاند». ويوضح الموقع الصحي أنه من المرجح أن يتطور في إصبع القدم الكبيرة أو الإبهام أو السبابة.



والعلامة الواضحة لهذا النوع من السرطان هي وجود خط عمودي على الظفر، وتوضح جمعية السرطان الأميركية أن بعض الحالات غير السرطانية والأدوية يمكن أن تسبب هذه المشاكل أيضا، ولذلك سيكون «من المهم التحدث مع طبيبك حول جميع المشاكل الطبية التي قد تكون لديك وعن الأدوية والفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية التي تتناولها حتى يمكن مناقشة المخاطر التي تتعرض لها ومعرفة ما يمكن توقعه».



المصدر: «إكسبريس»